MotoGp 2020, FP2 a Jerez: Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Brad Binder

Sul circuito di Jerez al termine delle FP2 il migliore è stato Franco Morbidelli, seguito da Fabio Qartararo e in terza posizione Brad Binder. La temperatura registrata sull’asfalto durante la sessione di prove pomeridiana è stata di ben 57° C e pertanto si sono registrati tempi più lenti rispetto alla sessione della mattina. Andrea Dovizioso si è posizionato al nono posto, Pecco Bagnaia al decimo, Danilo Petrucci al tredicesimo. Valentino Rossi ha concluso la sessione di FP2 in ventesima posizione.

FP2: i risulati

Il fattore che ha inciso maggiormente durante la sessione del pomeriggio è stato l’elevata temperatura dell’asfalto. Il team malese Petronas ha confermato il suo ottimo feeling con questo circuito: primo Morbidelli e secondo Quartararo. Il primo ha ottenuto il tempo migliore al termine delle qualifiche con un set di gomme nuove, mentre Fabio ha fatto registrare il migliore tempo all’inizio.

Team Ducati

Il primo pilota Ducati nella classifica FP2 è Johann Zarco. Andrea Dovizioso, è stato per buona parte delle qualifiche tra i primi, e ha chiuso in nona posizione.

Team KTM

Il team austriaco è riuscito con Brand Binder a occupare la terza casella della classifica. Mentre Pol Espargaro ha ottenuto il quinto tempo. Il team KTM, al termine di questa giornata di qualifiche, si ritiene soddisfatto dei risultati provenienti dalla pista.

I fratelli Marquez

Marc, dopo una caduta alla curva 2, ha fatto registrare il quarto tempo per le FP2. Anche suo fratello Alex è caduto.

Dieci piloti in Q2

Stando a quanto registrato in questa giornata di test, in 10 accederebbero in modo diretto in Q2: Marquez, Vinales, Crutchlow, Dovizioso, Mir, Miller, Rins, P. Espargaro, Lecuona e Binder.