MotoGP 2020, Jerez 19 luglio: Quartararo domina, secondo Vinales, terzo Dovizioso

Il circuito di Jerez ha emesso la prima sentenza di questo inizio di stagione del Motomondiale dell’era Covid-19. In MotoGP ha trionfare nel circuito andaluso è stato il francese, del team malese Petronas, Fabio Quatararo. In seconda posizione è arrivato Maverik Vinales in sella alla sua Yamaha. Mentre nel terzo gradino del podio si è posizionato Andrea Dovizioso su Ducati.

MotoGP 2020, Gran Premio Red Bull di Spagna a Jerez de la Frontera

Fabio Quartararo dopo la gara odierna entra a far parte dei big della top class del Motomondiale. In questo week end il francese del team Petronas ha ottenuto la pole position e si è aggiudicato la vittoria. Andrea Dovizioso, in sella alla sua Ducati, ha svolto una gara con la sua nota precisione tattica riuscendo nella rimonta fino al terzo gradino del podio. Il pilota della Honda Marc Marquez durante le fasi della gara ha commesso un doppio errore nella medesima curva, la numero 4. Marc mentre era intento a recuperare posizioni, dopo un primo errore, è stato protagonista di un brutto high side. Valentino Rossi nelle fasi finali della gara è stato costretto a fermarsi a bordo pista.

I primi dieci piloti

1. Fabio Quatararo

2. Maverik Vinales

3. Andrea Dovizioso

4. Jack Miller

5. Franco Morbidelli

6. Pol Espargaro

7. Francesco Bagnaia

8. Miguel Oliveira

9. Danilo Petrucci

10. Takaaki Nakagami