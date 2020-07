MotoGp, GP Jerez 2020: pole Quartararo, poi Vinales e Marquez

Asfalto rovente a Jerez de la Frontera, anche oggi registrati ben 54 °C. Il tracciato lungo 4.423 metri ha decretato la griglia di partenza dopo il lungo stop imposto dalla pandemia Covid-19. Domani in pole position partirà il pilota del team Yamaha Petronas Fabio Quartararo, alle sue spalle ci sarà il duo Vinales – Marquez. Al termine di questa due giorni di qualifiche si posiziona bene Bagnaia che agguanta il quarto posto in griglia. Mentre, Valentino Rossi partirà dalla undicesima posizione.

MotoGp, Jerez 2020: la griglia di partenza

Fabio Quartararo si è aggiudicato la pole position con il tempo (e nuovo record della pista) di 1:36.705. In seconda posizione partirà Maverik Vinales (Yamaha) +0.139 e in terza posizione Marc Marquez (Honda) +0.157. Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) partirà dalla seconda fila con il quarto tempo a +0.250.

5) Jack Miller (Ducati Pramac) + 0.748

6) Cal Crutchlow (Honda Lcr) + 0.749

7) Pol Espargaro (KTM) +0.788

8) Andrea Dovizioso (Ducati) +0.830

9) Alex Rins (Suzuki) +0.931

10) Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) +0.969

11) Valentino Rossi (Yamaha)

Negli ultimi minuti della qualifica il francese del team Yamaha Petronas, Fabio Quartararo, ha trovato il giro da pole. Durante la sessione di prove si sono registrate alcune cadute: Dovizioso, Miller e Rins. A Rins è stato riscontrato una presunta lussazione della spalla, pertanto il pilota della Suzuki attualmente è considerato ‘unfit’ per la gara.

Il caso Marc Marquez

Il pilota della Honda è stato in principio investigato per ostruzione nei confronti di Rins durante le Libere3 e poi successivamente scagionato. Il fatto sarebbe avvenuto tra la curva 4 e la 5 in regime di bandiere gialle.