Estrazioni del Lotto, 10elotto, Superenalotto del 24 settembre 2020

Penultimo appuntamento settimanale con le estrazioni live del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto. Il montepremi è in continua crescita e, forse proprio per questo, giocatori appassionati possono realizzare la propria giocata nella speranza di aggiudicarsi il Jackpot sempre più ricco. Ricorda che le estrazioni possono essere seguite in diretta live, attraverso i numerosi canali attivati che permettono di verificare in tempo reale se sei in possesso della combinazione vincente.

Estrazioni del Lotto del 24 settembre 2020

L’estrazione del Lotto di giovedì 24 settembre è avvenuta, come di consueto, alle 19:00. Per partecipare al gioco del Lotto, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è necessario compilare la propria schedina indicando uno o più numeri (compresi tra 1 e 90) su una delle 10 ruote identificate con i principali capoluoghi di regione e la ruota Nazionale.

Ecco quali sono le combinazioni vincenti dell’ultima estrazione, la n.115.

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 4 30 73 82 79 Cagliari 32 17 7 74 66 Firenze 65 41 23 88 85 Genova 79 78 60 88 73 Milano 22 69 2 80 27 Napoli 59 53 67 13 86 Palermo 81 90 39 11 65 Roma 53 72 39 54 52 Torino 62 70 10 54 82 Venezia 52 43 10 80 75 Nazionale 17 23 52 76 78

Al termine delle estrazioni del Lotto sono stati sorteggiati anche i simboli del Simbolotto:

Forbici, 39

Braghe, 8

Diamante, 29

Gatta, 3

Culla, 9

Si ricorda che la ruota del Simbolotto del mese di settembre è Palermo,

I ritardatari del Lotto

È opportuno che coloro che desiderano mettere alla prova le proprie abilità di gioco conoscano quali sono i numeri ritardatari del Lotto: infatti, inserendoli all’interno della propria giocata, è possibile godere di maggiori probabilità di vincita.

Di seguito un elenco dei numeri che non vengono estratti da numerosi concordi: tra quelli che si fanno attendere da più tempo si segnala il 28 sulla ruota di Bari, assente da ben 129 concorsi. Segue il 24 sulla ruota di Napoli che non viene estratto da 132 appuntamenti con il Lotto.

Fonte ufficiale lottoitalia

Numero estratti del 10eLotto 24/09/2020

Il 24 settembre ha avuto luogo anche l’estrazione dei numeri del 10eLotto. Di seguito le combinazioni vincenti:

Combinazione vincente: 4 17 22 30 32 41 43 52 53 59 62 65 69 70 72 73 78 79 81 90

Numero Oro: 4

Doppio Oro: 4 30

Fonte sito ufficiale lottomatica

SuperEnalotto, estrazioni del concorso numero n.97

Le estrazioni del SuperEnalotto avvengono tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) contestualmente a quelle del Lotto. Durante l’appuntamento del 24 settembre 2020 sono state sorteggiate casualmente le combinazioni che seguono:

Combinazione vincente 24 settembre: 10 13 28 77 86 89

Numero Jolly: 14

Numero Superstar: 1

Qualora si fosse in possesso della schedina vincente, si ricorda di seguire l’apposito iter per poter procedere con la riscossione dell’importo giudicato.

Quote SuperEnalotto del 24 settembre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 0 5 punti + Jolly 0 0 5 punti 53.558,55 3 4 punti € 295,63 555 3 punti € 23,8 20.648 2 punti € 5,00 322.989

Nessun giocatore che ha effettuato la propria giocata si è aggiudicato il montepremi: nessun 6 o 5+. Non resta che giocare una nuova schedina inserendo la combinazione dei numeri che si preferiscono in attesa della prossima estrazione, prevista per sabato 26 settembre 2020. Il Jackpot sale a 43 milioni e 600 mila euro.

Fonte ufficiale superenalotto.com