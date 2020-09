Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 26 settembre 2020

L’ultimo degli appuntamenti settimanali con le estrazioni live del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto ha avuto luogo sabato 26 settembre 2020. Il jackpot ha continuato a crescere in maniera costante e, complice la cifra interessante, tantissimi giocatori hanno deciso di mettere alla prova le proprie abilità di gioco.

Le estrazioni – che avvengono ogni martedì, giovedì e sabato – possono essere seguite in diretta Live attraverso i tanti canali disponibili che consentono di verificare, in tempo reale, se si è tra i fortunati vincitori.

Estrazioni del Lotto del 26 settembre 2020

Come ogni sabato, l’estrazione del Lotto di sabato 26 settembre è avvenuta alle 19:00.

Questo gioco, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede la compilazione di una schedina con i numeri compresi tra 1 e 90, e la scelta di una delle 10 ruote disponibili.

Di seguito il risultato dell’estrazione n.116 di sabato 26 settembre 2020.

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 14 86 85 68 16 Cagliari 31 45 42 79 21 Firenze 74 69 10 63 35 Genova 67 32 79 36 66 Milano 89 59 36 77 90 Napoli 58 33 6 18 56 Palermo 30 19 62 90 17 Roma 33 70 35 75 21 Torino 15 20 57 21 35 Venezia 36 29 71 15 26 Nazionale 73 2 20 72 10

Come accaduto per l’estrazione di giovedì 24 settembre, anche durante questo ultimo appuntamento nessun giocatore si è aggiudicato il 6 o il 5+1: non resta che tentare nuovamente la combinazione che si ritiene potenzialmente vincente e attendere l’estrazione di martedì 29 settembre 2020 che avrà un montepremi ancora più ricco!

Alla fine delle estrazioni del Lotto, ha avuto luogo anche l’estrazione del Simbolotto: ecco l’estrazione vincente di sabato 26 settembre 2020:

Lupo, 21

Vaso, 7

Baule, 14

Naso, 16

Cerino, 18

Si ricorda che la ruota del Simbolotto del mese di settembre è Palermo.

I ritardatari del Lotto

Per poter affinare la propria strategia di gioco e aumentare le possibilità di vincita è fondamentale conoscere quali siano i numeri ritardatari del Lotto, ossia quelli che non vengono estratti da un numero consistente di concorsi.

Di seguito un elenco dei numeri che non vengono estratti da numerosi concordi:

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Napoli 24 133 estrazioni Bari 28 130 estrazioni Genova 18 98 estrazioni Venezia 57 95 estrazioni Cagliari 2 92 estrazioni Napoli 37 91 estrazioni Palermo 21 88 estrazioni Nazionale 14 87 estrazioni Firenze 53 85 estrazioni Napoli 5 85 estrazioni

Fonte ufficiale lottoitalia

Numero estratti del 10eLotto 26/09/2020

Sabato 26 settembre c’è stata anche l’estrazione del 10eLotto: ecco la sequenza numerica della combinazione vincente:

Combinazione vincente: 14 15 19 20 29 30 31 32 33 36 45 58 59 67 69 70 74 85 86 89

Numero Oro: 14

Doppio oro: 14, 86

Fonte sito ufficiale lottomatica

SuperEnalotto, estrazioni del concorso numero n.98

La 98° estrazione del SuperEnalotto ha avuto luogo sabato 26 settembre alle 20: durante questo appuntamento è stata sorteggiata casualmente la sequenza di viene riportata di seguito

Combinazione vincente 24 settembre: 4 16 38 70 86 88

Numero Jolly: 61

Numero Superstar: 46

Chiunque abbia giocato la schedina può verificare la vincita attraverso gli appositi canali e, nel caso si fosse tra i fortunati vincitori, è possibile procedere con la riscossione dell’importo.

Quote SuperEnalotto del 26 settembre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 43.641.852,45 € 5 punti + Jolly 0 0 5 punti 33.510,96 € 6 4 punti 363,17 € 563 3 punti 27,75 € 22.198 2 punti 5,37 € 322.989

Si ricorda che il prossimo montepremi (associato all’estrazione di martedì 29 settembre) del SuperEnalotto è pari a 44.600.000 €: puoi effettuare la tua giocata online, direttamente da casa tua!

Fonte ufficiale superenalotto.com