Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 29 settembre 2020

Le estrazioni del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto sono tornate con il primo appuntamento di questa ultima settimana di settembre avvenuto il 29 settembre 2020.

Dal momento che nessun giocatore si era aggiudicato il jackpot durante la precedente estrazione, il jackpot ha continuato a crescere.

Si ricorda che è possibile mettere alla prova le proprie abilità di gioco in qualsiasi momento e attendere le estrazioni che avvengono tre volte a settimana ogni martedì, giovedì e sabato: chi ha giocato la schedina e gli appassionati possono seguire l’estrazione in diretta Live attraverso i tanti canali disponibili e, nel caso sia effettuata una giocata, verificare se si è tra i vincitori.

Estrazioni del Lotto del 29 settembre 2020

Martedì 29 settembre 2020 alle 19:00 c’è stata la prima estrazione del gioco del Lotto: chi desidera partecipare, può compilare la propria schedina inserendo una sequenza di numeri compresi tra 1 e 90 e scegliendo tra le 10 ruote disponibili.

Di seguito il risultato dell’estrazione n.117 di martedì 29 settembre 2020.

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 26 24 40 80 49 Cagliari 7 33 55 89 81 Firenze 53 20 13 75 41 Genova 19 47 62 29 6 Milano 82 17 24 21 50 Napoli 39 2 72 42 78 Palermo 4 74 78 38 61 Roma 19 14 20 90 82 Torino 47 41 57 70 2 Venezia 33 48 75 23 49 Nazionale 56 16 62 43 15

Come accaduto per l’estrazione di giovedì 24 settembre e di sabato 26 settembre 2020, anche durante l’estrazione di ieri sera nessuna schedina si è dimostrata vincente: nessun 6 o il 5+1.

Giocare la sequenza che si ritiene potenzialmente vincente diventa ancora più interessante! Si ricorda che si può effettuare la propria giocata in qualsiasi momento e attendere la prossima estrazione giovedì 1 ottobre 2020: il montepremi è di 45.600.000,00€.

Al termine delle estrazioni del Lotto c’è stata l’ultima estrazione del Simbolotto sulla ruota di Palermo, scelta per il mese di settembre. Ecco l’estrazione vincente di martedì 29 settembre 2020:

Naso, 16

Caffè, 42

Cerino, 18

Fagioli, 10

Piano, 37

Si ricorda che la ruota del Simbolotto del mese di settembre è Palermo.

I ritardatari del Lotto

Conoscere i ritardatari del Lotto è fondamentale per poter creare una sequenza di numeri che ha più probabilità di rivelarsi vincente. Per questo è opportuno inserire i numeri che non vengono estratti da più concorsi nella propria strategia di gioco.

Di seguito un elenco dei numeri che non vengono estratti da numerosi concordi:

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Napoli 24 134 estrazioni Bari 28 131 estrazioni Genova 18 99 estrazioni Venezia 57 96 estrazioni Cagliari 2 93 estrazioni Napoli 37 92 estrazioni Palermo 21 89 estrazioni Nazionale 14 88 estrazioni Napoli 5 86 estrazioni Genova 61 85 estrazioni

Fonte dati ufficiali estrazioni del Lotto

Numero estratti del 10eLotto 26/09/2020

Sabato 26 settembre c’è stata anche l’estrazione del 10eLotto: ecco la sequenza numerica della combinazione vincente:

Combinazione vincente: 2 4 7 13 14 17 19 20 24 26 33 39 40 41 47 48 53 55 74 82

Numero Oro: 26

Doppio oro: 26, 24

Fonte dati ufficiali estrazioni del 10eLotto

SuperEnalotto, estrazioni del concorso numero n.99

La 99° estrazione del SuperEnalotto si è tenuta martedì 29 settembre alle ore 19:00: durante questo ultimo appuntamento del mese di settembre è stata sorteggiata casualmente la sequenza di viene riportata di seguito

Combinazione vincente 29 settembre: 25 33 53 76 81 90

Numero Jolly: 75

Numero Superstar: 72

Chiunque abbia deciso di mettere alla prova le proprie abilità di gioco ha l’occasione di verificare l’eventuale vincita attraverso gli appositi canali e, nel caso si fosse tra i fortunati vincitori, è possibile procedere con la riscossione dell’importo.

Quote SuperEnalotto del 29 settembre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 0 € 0 5 punti + Jolly 0 € 0 5 punti 18.441,91 € 9 4 punti 256,63 € 660 3 punti 22,68 € 22.451 2 punti 5,07 € 311.283

Si ricorda che il prossimo montepremi (associato all’estrazione di giovedì 1 ottobre 2020) del SuperEnalotto è pari a 45.600.000 €: puoi effettuare la tua giocata online, direttamente da casa tua!

Fonte dati ufficiali estrazioni del Supernenalotto