Pallamano, Serie A: Bolzano a punteggio pieno, vincono anche Trieste e Conversano. La quarta giornata del massimo campionato di pallamano ha visto il Bolzano vincere in casa per 32-27 con la Junior Fasano, mantenendo la vetta solitaria a punteggio pieno (8 punti). Ai bolzanini rispondono Trieste e Conversano, entrambi “corsari”: i giuliani per 28-25 sul campo dei marchigiani del Cingoli, i pugliesi per 32-28 col Bressanone. Cede in casa l’Appiano sulla Strada del Vino, piegato a domicilio in Alto Adige per 33-32 dal Siena, mentre lo scontro diretto della bassa classifica tra Albatro Siracusa e Fondi termina col successo per 25-22 dei siculi, che conquistano i loro primi due punti stagionali, lasciando ancora a secco i laziali. Rinviata a data destinarsi Merano-Cassano Magnago, a causa dell’accertata positività al COVID-19 di elementi della compagine meranese: a causa di ciò, è stata rinviata (al 14 ottobre) per motivi precauzionali anche la partita Molteno-Pressano, in quanto il Molteno è stato l’ultimo sodalizio ad aver incontrato il Merano. Il club moltenese si è già attivato con gli opportuni accertamenti sanitari. Essendo il campionato composto da un numero dispari di squadre, ogni giornata vede una compagine osservare un turno di riposo: questa giornata è toccato a Sassari.

CLASSIFICA DOPO QUATTRO GIORNATE: Bolzano (4 partite) 8 punti; Conversano (3), Cassano Magnago (3) e Trieste (4) 6; Sassari (3) e Siena (4) 5; Pressano (2) 4; Merano (2) 3; Bressanone (4), Appiano sulla Strada del Vino (4), Junior Fasano (4) e Albatro Siracusa (4) 2; Cingoli (4) 1, Molteno (3) e Fondi (4) 0.