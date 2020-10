Estrazioni Lotto, 10elotto, Superenalotto del 1° ottobre 2020

Il 1° ottobre alle ore 19:00, come ogni giovedì, ci sono state le estrazioni live di del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto. Durante questo primo appuntamento del mese di ottobre, il montepremi è stato davvero interessante, ma nessun giocatore si è aggiudicato il 6 o il 5+1.

Ricorda che è possibile effettuare la propria giocata in qualsiasi momento ed attendere le estrazioni attraverso i tantissimi canali messi a disposizione per scoprire se si è in possesso o meno della combinazione vincente.

Estrazione del Lotto che ha avuto luogo alle ore 19:00 dell’1 ottobre 2020

L’estrazione del Lotto di giovedì 1° ottobre si è svolta, come di consueto, alle ore 19:00. Il gioco del Lotto, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, permette di aggiudicarsi un montepremi cospicuo giocando la propria schedina selezionando uno o più numeri compresi tra 1 e 90 su una delle 10 ruote.

Ecco quali sono le combinazioni vincenti dell’ultima estrazione, la n.118.

Ruota Primo estratto Secondo estratto Terzo estratto Quarto estratto Quinto estratto Bari 88 21 77 69 70 Cagliari 11 15 74 51 4 Firenze 30 8 68 32 37 Genova 3 21 15 42 36 Milano 25 87 17 6 78 Napoli 73 43 87 18 52 Palermo 24 72 33 87 85 Roma 82 14 74 8 2 Torino 26 90 31 3 5 Venezia 31 40 48 63 29 Nazionale 18 87 29 13 10

Come avviene da qualche concorso, nessun giocatore che ha effettuato la propria giocata si è aggiudicato il montepremi, alimentando ulteriormente il montepremi che diventa ancora più ricco in vista delle estrazioni del fine settimana. Il Jackpot sale a oltre 46 milioni di euro.

Al termine delle estrazioni del Lotto sono stati sorteggiati anche i simboli del Simbolotto:

Nacchere, 36

Rana, 13

Italia, 1

Quadro, 40

Ombrello, 28

Si ricorda che la ruota del Simbolotto del mese di ottobre è Roma.

I ritardatari del Lotto

Se si desidera effettuare la propria giocata al gioco del Lotto è fondamentale conoscere quali siano i numeri ritardatari, ossia quelli che non vengono estratti da più concorsi. Inserendoli nella propria strategia di gioco è possibile aumentare le probabilità di vincita del montepremi.

Di seguito un elenco dei numeri che non vengono estratti da numerosi concorsi:

Ruota Numero Da quante estrazioni manca Napoli 24 135 estrazioni Bari 28 132 estrazioni Genova 18 100 estrazioni Venezia 57 97 estrazioni Cagliari 2 94 estrazioni Napoli 37 93 estrazioni Palermo 21 90 estrazioni Nazionale 14 89 estrazioni Napoli 5 87 estrazioni Genova 61 86 estrazioni

Fonte dati ufficiali estrazioni del Lotto

Numero estratti del 10eLotto dell’1/10/2020

L’ 1 ottobre 2020 ha avuto luogo anche l’estrazione dei numeri del 10eLotto: ecco quali sono state le combinazioni vincenti:

Combinazione vincente: 3 8 11 14 15 21 24 25 26 30 31 40 43 72 73 77 82 87 88 90

Numero Oro: 88

Doppio Oro: 88 21

Estratti del concorso n.118 presi dal sito ufficiale del 10eLotto

SuperEnalotto, estrazioni del concorso numero n.100

Il SuperEnalotto è arrivato al concorso n.100 di questo 2020! Durante il primo appuntamento del mese di ottobre sono state sorteggiate le combinazioni vincenti che seguono:

Combinazione vincente: 7 31 38 52 61 75

Numero Jolly: 51

Numero Superstar: 15

Se sei tra i vincitori, non devi fare altro che seguire la procedura per poter riscuotere la tua vincita!

Quote SuperEnalotto dell’1 ottobre 2020

Premio Valore in euro (€) Vincitori 6 punti 0 0 5 punti + Jolly 0 0 5 punti 0 0 4 punti € 653,99 341 3 punti € 36,59 15.335 2 punti € 5,95 273.127

Il prossimo montepremi, associato all’estrazione di sabato 3 ottobre 2020 del SuperEnalotto supera il valore di 46 milioni di euro. Cosa aspetti? Effettua la tua giocata!

Fonte dati ufficiali estrazioni del SuperEnalotto