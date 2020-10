Pallamano, Serie A: torna a vincere il Trieste, primi punti per il Molteno. La settima giornata del massimo campionato di pallamano vede il ritorno al successo del Trieste, che passa per 25-24 sul campo del Cassano Magnago, riscattando i precedenti due scivoloni consecutivi con Fondi (21-24 in trasferta) e Pressano (28-32 in casa). Vincono anche Molteno e Sassari: i primi, piegando per 26-20 il Fondi, conquistano i primi punti stagionali, mentre i sardi (al quinto successo consecutivo), battendo a domicilio per 29-23 il Cingoli, si portano a -1 dalla vetta, appannaggio del Bolzano, il cui confronto casalingo col Merano è stato rinviato per via della quarantena relativa al COVID-19 disposta al sodalizio meranese da parte delle autorità sanitarie competenti. Dietro al Sassari si fanno largo Conversano, “corsaro” a Pressano per 33-24, e Siena, che fa valere il fattore campo piegando per 32-27 l’Albatro Siracusa. In coda, importante affermazione casalinga per 31-28 dell’Appiano sulla Strada del Vino sulla Junior Fasano: il K.O. fa scivolare i pugliesi in ultima posizione, in compagnia di Fondi, Molteno e Albatro Siracusa. Essendo il campionato composto da un numero dispari di squadre, ogni giornata vede, infine, una compagine osservare un turno di riposo: questa giornata è toccato al Bressanone.

CLASSIFICA DOPO SETTE GIORNATE: Bolzano (6 partite) 12 punti; Sassari (6) 11, Conversano (6) 10; Siena (6) 9; Cassano Magnago (6), Pressano (5) e Trieste (7) 8; Bressanone (6) e Appiano sulla Strada del Vino (6) 4; Merano (2) e Cingoli (6) 3; Junior Fasano (7), Molteno (6), Albatro Siracusa (6) e Fondi (7) 2.