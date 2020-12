Pallamano, Serie A: nei recuperi, vittorie di Merano e Pressano. Pari del Cassano Magnago ad Appiano sulla Strada del Vino. La pausa natalizia del massimo campionato ha consentito la disputa di tre partite di recupero, che hanno visto il successo casalingo per 30-22 del Merano sul Trieste (recupero dell’undicesima giornata), l’affermazione esterna per 27-21 del Pressano sul “fanalino di coda” Molteno (quarta giornata) e il pareggio per 25-25 in Alto Adige tra Appiano sulla Strada del Vino e Cassano Magnago (tredicesima giornata). I pronostici sono stati sostanzialmente rispettati, se non per la corposità della vittoria del Merano sui giuliani: non era, infatti, prevedibile un così largo successo degli altoatesini su un Trieste recentemente in grado di mettere in non poca difficoltà il Conversano capoclassifica (vittorioso con un sudato 25-24 nel confronto disputatosi in Puglia lo scorso 12 dicembre).

Il campionato riprenderà il fine settimana del 30/31 gennaio con la disputa della sedicesima giornata, ma il primo mese del 2021 verrà, in realtà, sfruttato per recuperare numerose partite rinviate (per motivi legati al COVID-19) in questa tormentata annata.

CLASSIFICA DOPO QUINDICI GIORNATE: Conversano (13 partite) 23 punti; Sassari (12) 21; Siena (13) 20; Bolzano (11) 17; Pressano (11) 14; Merano (13), Cassano Magnago (11) e Appiano sulla Strada del Vino (14) 13; Junior Fasano (12) e Trieste (13) 12; Bressanone (10) 8; Cingoli (13) 7; Fondi (11) 4; Albatro Siracusa (12) 3; Molteno (12) 2.