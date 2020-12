Pallamano, Serie A: vittoria del Sassari, che aggancia in vetta il Conversano

Pallamano, Serie A: seconda vittoria in pochi giorni del Sassari, che aggancia il Conversano in vetta alla classifica. Aggiudicandosi per 29-25 il confronto casalingo col Merano, i sassaresi danno seguito al successo interno (27-21) di giovedì scorso sul Pressano (nel recupero della dodicesima giornata), conquistando nel volgere di pochi giorni quattro punti che valgono l’aggancio in vetta alla classifica al Conversano, fermato sul pareggio per 22-22 in quel di Siena. L’accertata positività al COVID-19 di tesserati di Fondi, Cassano Magnago, Albatro Siracusa e Bressanone hanno comportato il rinvio delle sfide Fondi-Junior Fasano, Cassano Magnago-Bolzano, Albatro Siracusa-Molteno e Trieste-Bressanone, sicché questa quattordicesima giornata ha visto la regolare disputa di un’unica altra partita: quella tra i marchigiani del Cingoli e i trentini del Pressano, terminata con la sofferta vittoria dei primi, bravi nel far loro due importantissimi punti in chiave-salvezza spuntandola per 26-24.

Essendo il campionato composto da un numero dispari di squadre, ogni giornata vede, infine, una compagine osservare un turno di riposo: questa giornata è toccato agli altoatesini dell’Appiano sulla Strada del Vino.

CLASSIFICA DOPO QUATTORDICI GIORNATE: Sassari (12 partite) e Conversano (12) 21 punti; Bolzano (9) 17; Siena (10) 14; Cassano Magnago (9) 12; Merano (12) 11; Pressano (9), Trieste (10), Junior Fasano (11) e Appiano sulla Strada del Vino (12) 10; Bressanone (10) 8; Cingoli (11) 7, Fondi (11) 4; Albatro Siracusa (12) 3; Molteno (10) 2.