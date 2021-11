Sparita la tennista Peng Shuai, accusò Vicepremier di stupro

E’ sparita la tennista Peng Shuai, la quale denunciò il Vicepremier cinese per stupro.

Su Twitter è scattato l’hashtag “#WereIsPengShuai?”. Le sue tracce si sono perse da diversi giorni e nessuno ha più notizie di lei. La comunità internazionale si sta interrogando sul caso, e per questo motivo ha aperto le ricerche anche tramite social.

Il retroscena sulla campionessa di Doppio

La tennista cinese, denunciò di aver avuto tre anni fa, rapporti sessuali forzati con l’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli, uno dei politici più potenti della Cina in carica dal 2013 al 2018.

Le accuse della ragazza sui social, vennero subito censurate. Finora mai nessuna accusa di violenza sessuale aveva mai toccato un membro di alto rango del Partito Comunista in Cina.

A suscitare scalpore infatti, non è stato tanto il grave accaduto, ma la preminenza del personaggio politico coinvolto.

Peng Shuai, star del tennis internazionale, aveva affidato il sui sfogo nei riguardi di Zhang Gaoli a Sina Weibo, un sito di microblogging cinese, nonché ibrido tra Twitter e Facebook. Nel lunghissimo post, aveva raccontato di aver subito uno stupro dall’ex Vicepremier ed ex membro del Comitato permanente del Politburo (ufficio politico). Zhang la invitò a giocare a tennis con lui e la moglie, per poi costringerla ad avere un rapporto sessuale.

Una relazione pericolosa che ha radice dieci anni fa

“Perché sei dovuto tornare da me, portarmi a casa tua per costringermi a fare sesso con te? Sì, non ho alcuna prova ed è semplicemente impossibile avere prove. Non riesco a descrivere quanto fossi disgustata, ora mi sento un cadavere che cammina”. Il post era stato subito rimosso dalla censura cinese, entro 20 minuti dal caricamento. Non solo, la parola “tennis” – “wangqiu” – è stata addirittura censurata su Weibo.

La campionessa mondiale di Doppio, aveva ammesso di aver avuto una relazione clandestina con il VicePresidente risalente al 2011. Il 75enne Zhang, che è sposato, aveva avuto un rapporto fisico con lei prima ancora che fosse promosso. Peng era molto giovane, e la sua carriera sportiva in ascesa. Anni dopo sarebbe diventata la numero uno della classifica mondiale nel Doppio femminile, vincendo inoltre i tornei di Wimbledon nel 2013 e Parigi nel 2014.

La coppia si era incontrata nella città portuale di Tianjin. La violenza si sarebbe consumata in seguito, dopo aver tagliato tutti i rapporti con lei. Peng Shuai ha infatti spiegato che Zhang Gaoli aveva voluto riaccendere il legame nel 2018, invitandola a cena con sua moglie, e poi aggredendola sessualmente.

Non è chiaro il motivo per cui ha scelto di rivelare la relazione soltanto ora.

La mobilitazione del tennis femminile per ritrovare Peng Shuai

Peng Shuai è attualmente introvabile, e il tennis femminile si è mosso per ritrovarla. Le giocatrici vogliono sapere dove si trovi la 35enne cinse, e chiedono di rompere il silenzio a chiunque sappia qualcosa. Il suo profilo su Weibo, che è pesantemente monitorato dallo Stato cinese, è di nuovo attivo, ma non è più come prima. Tutti i contenuti recenti sul suo profilo sono stati cancellati. Adesso sono in molti a pensare che ad accusare pubblicamente, uno tra gli uomini politici più potenti della Cina, sia stata una mossa sbagliata da parte della numero 191 della classifica mondiale. Sono in tanti a chiedersi se la tennista sia scappata negli Stati Uniti, o se invece sia stata punita dall’apparato cinese per le sue parole.