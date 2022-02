Pallanuoto femminile: Trieste e Florentia vincono i recuperi

I recuperi della Serie A1 di pallanuoto femminile fanno registrare l’affermazione interna della Pallanuoto Trieste sul Bogliasco 1951 e quella esterna della Rari Nantes Florentia sul Nuoto Club Milano. A sorprendere, per le proporzioni del punteggio, è quella riportata dalla compagine giuliana. Le ragazze alabardate dirette da Ilaria Colautti compiono alla “Bruno Bianchi” un passo importante verso i playoff aggiudicandosi con un perentorio 20-10 lo scontro diretto con il Bogliasco 1951 valido come recupero del terzo turno. Il ritorno al successo davanti al proprio pubblico che mancava da oltre tre mesi consente alle “orchette” di salire a quota 15 e consolidare conseguentemente il quinto posto portando a due le lunghezze di vantaggio in classifica sulla prima inseguitrice costituita ora dalla Rari Nantes Florentia.

Il Bogliasco 1951, oltre a scivolare a quattro punti dalla Pallanuoto Trieste, si vede, infatti, scavalcare al sesto posto (l’ultimo utile per l’accesso alla post-season) dalla squadra fiorentina riuscita a dare seguito alla vittoria interna di misura conseguita contro il Como Nuoto andando a imporsi in trasferta per 8-4 sul Nuoto Club Milano nel recupero della nona giornata disputato alla Saini. Settimo ko di fila per la formazione guidata Leonardo Binchi ultima in compagnia della Vela Ancona a quota 1.

Pallanuoto femminile Serie A1: i tabellini dei recuperi

RECUPERO 3° TURNO: PALLANUOTO TRIESTE vs BOGLIASCO 1951 20-10 (6-3; 3-1; 3-1; 8-5)

Pallanuoto Trieste: Ingannamorte, Lonza, Rezende 1, Abla 4, Marussi 1, Cergol 5, Klatowski 3, Riccioli 1, Colletta, Leone 1, Jankovic, Santapaola 4, Krasti. All.: Ilaria Colautti.

Bogliasco 1951: Oberti, De March, Rosta 2, Cuzzupé 3, Mauceri, G. Millo, Lombella 1, Rogondino 1, Paganello, Rayner, Carpaneto 1, Gagliardi 2, Sokhna. All.: Mario Sinatra.

Arbitri: Stefano Scappini e Paolo Bensaia.

Uscite per raggiunto limite di falli: Millo (B) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 7/12; Bogliasco 3/7. Rigori: Pallanuoto Trieste 1/2; Bogliasco 1/1.

RECUPERO 9° TURNO: NC MILANO vs RN FLORENTIA 4-8 (0-1; 0-2; 1-3; 3-2)

NC Milano: Giannoni, Apilongo 3, Trombetta, Di Lernia 1, A. Repetto, L. Repetto, Iglio, Pinto, Tosi, De Vincentiis, Vettori, Friz, Di Pierro. All.: Leonardo Binchi.

RN Florentia: Perego, Landi, Lepore 1, Cordovani 1, Gasparri, Vittori, Nesti 2, Pantani, Giachi, Nenchia 1, Gabelli, Amedeo 3, Banchelli. All.: Aleksandra Cotti.

Arbitri: Andrea Baretta e Alessandro Cavallini.

Uscite per raggiunto limite di falli: nessuna.

Superiorità numeriche: NC Milano 0/7; Rari Nantes Florentia 2/3. Rigori: NC Milano 1/2; RN Florentia 1/1.

Pallanuoto femminile Serie A1: la classifica aggiornata

01. CS Plebiscito Padova* 27

02. SIS Roma 25**

03. Vetrocar CSS Verona* 22

04. L’Ekipe Orizzonte Catania** 21

05. Pallanuoto Trieste 15

06. RN Florentia* 13

07. Bogliasco* 11

08. Como Nuoto Recoaro 10

09. Vela Nuoto Ancona* 1

10. NC Milano* 1