Sci alpino femminile, dove vedere Lenzerheide 2022: diretta tv, streaming, programma e orari

Dopo aver disputato due discese libere a Crans Montana, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 resta in Svizzera per le due gare in programma sulla pista Beltrametti. Si tratta del super G e lo slalom gigante di Lenzerheide, che andranno in scena nel weekend del 5 e 6 marzo. Nel primo caso si tratta dell’ultima tappa prima delle finali di Courchevel/Meribel, mentre nel secondo siamo al terzultimo appuntamento della stagione.

La classifica di supergigante vede al comando l’azzurra Federica Brignone, con 103 punti sulla connazionale Elena Curtoni. Dovesse mantenere questo vantaggio, conquisterebbe la Coppa di specialità con una gara di anticipo. Discorso diverso tra le porte larghe, con la svedese Sara Hector che guida la graduatoria con 95 punti di margine sulla francese Tessa Worley e 101 sulla statunitense Mikaela Shiffrin, che tenteranno di ridurre il gap. Quasi fuori dai giochi l’italiana Marta Bassino, campionessa nel 2021, con 266 punti di ritardo.

Sci alpino femminile, Lenzerheide 2022: dove vedere e orari delle gare

Il super G e lo slalom gigante di Lenzerheide saranno trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.

Sabato 5 marzo: super G, ore 10.00

Domenica 6 marzo: prima e seconda manche slalom gigante, ore 10.00 e 13.30