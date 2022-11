Basket Nba, questa sera alle 21,30 ora italiana ci sarà Minnesota-Golden State. I campioni NBA in carica cercano la vittoria in una stagione fino a questo momento molto problematica. Ad attenderli però una sfida non semplice.

Basket NBA, Minnesota-Golden State: dove vederla in TV e streaming

Basket NBA, la partita Minnesota-Golden State si svolgerà oggi domenica 27 novembre alle 21,30 ora italiana. Il match potrà essere seguito in diretta su Sky Sport NBA e su Sky Sport Uno. In streaming su Sky Go e NOW TV. Simile la posizione in classifica nella Western Conference per Minnesota e Golden State. I Timberwolves sono al nono posto con dieci partite vinte e nove perse. Una posizione dietro i Golden State Warriors che hanno collezionato 10 vittorie e 10 sconfitte. In ripresa entrambe le squadre nella scia delle ultime dieci partite. Per Minnesota il rapporto vinte-perse è di 6 contro 4 mentre per i Golden State Warriors di 7 contro 3. Di certo per la squadra campione NBA in carica non si può parlare di un inizio soddisfacente.