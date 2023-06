Tornei Padel Amatoriali (TPA), il nuovo campionato italiano per padelisti amatori avrà come partner Bullpadel

Bullpadel sarà ufficialmente il main sponsor tecnico del Campionato Nazionale di Padel Amatoriale lanciato da Tornei Padel Amatoriali (TPA). La notizia viene lanciata in esclusiva dalla testata sportiva SuperNews, che seguirà da vicino l’inizio della stagione TPA per raccontare gesta, emozioni e risultati degli atleti.

TPA, unico circuito indipendente italiano a vantare una partnership con il colosso iberico del padel, riceverà pale top gamma per tutte le competizioni della prima edizione del Campionato Nazionale di Padel Amatoriale, un’occasione per i “non professionisti” di mettersi in gioco e provare a diventare professionisti attraverso un percorso che ricalchi quello del Premier Padel.

I match si disputeranno in circa 60-70 circoli dislocati in 7-8 regioni italiane: una partita a settimana, dal circolo più vicino fino a giungere alle finali nazionali a Roma a dicembre 2023. Previsti inoltre i Tornei Open, tornei “turbo” di un giorno in diverse località d’Italia. Per i vincitori, tra i numerosi premi, in palio una settimana a Tenerife.

Iscrizioni aperte per tutto il mese di giugno:

Per maggiori dettagli e per iscriversi alla competizione: www.torneipadelamatoriali.it



Circuito nazionale nato a Roma nel 2020, TPA ha contato fino ad oggi oltre 1000 giocatori nelle sue competizioni, tutte patrocinate da Enti Sportivi. Quest’anno, TPA ha deciso di lavorare con ASC.

Nel 2021 sono stati 18 i tornei organizzati da TPA in diversi circoli della Regione Lazio. Diventata Associazione Sportiva, nel 2022 TPA ha organizzato ben 28 tappe in diverse zone d’Italia: Milano, Pavia, Bergamo, Vicenza, Verona, Forte dei Marmi, Roma, Frosinone, Latina, Aprilia, Ostia, Napoli, Reggio Calabria.