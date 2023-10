Olimpiadi Invernali, Milano-Cortina 2026: la pista da Bob sarà all'estero. Ecco dove potrebbe esserci lo spostamento

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha reso ufficiale la notizia secondo la quale la struttura che avrebbe dovuto ospitare la pista da Bob per Milano-Cortina 2026 non potrà essere costruita. Ecco quale potrebbe essere l'impianto alternativo per le gare di questa disciplina.

Milano-Cortina 2026: la pista da Bob sarà all'estero. Non è una bellissima notizia per l'immagine dell'Italia. Il progetto per la realizzazione di un impianto dedicato è naufragato prima che nascesse.

Milano-Cortina 2026: la pista da Bob sarà all'estero

I ritardi per la presentazione del progetto sono stati così ampi da determinare la scelta di abbandonare completamente la possibilità di vedere un impianto per ospitare le gare di tre discipline delle 15 previste: bob (oltre al para-bob), slittino e skeleton. E' obbligatorio pensare alla soluzione estera. Lo stesso presidente del CONI, Giovanni Malagò, in occasione della Sessione del Comitato Olimpico Internazionale in corso a Mumbai, ha annunciato questa decisione su comunicazioni ufficiali da parte del Governo. Per la realizzazione di un impianto sul tracciato della vecchia pista "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo sarebbe servito un budget di non meno di 150 milioni di Euro, oltre alle problematiche relative all'impatto ambientale, dopo le proteste degli ambientalisti altoatesini. Un esborso troppo oneroso, oltre che un cronoprogramma che aveva preso tempi troppo ampi da ricorrere ai ripari, spingendo gli addetti ai lavori ad abbandonare completamente l'idea di una costruzione della pista.

Le possibili destinazioni sono due: Innsbruck, in Austria, oppure Saint-Moritz, in Svizzera.

Tra il rammarico delle istituzioni e dei vari esponenti del mondo della politica e dello sport, prevalgono le dichiarazioni del presidente FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda:

“La notizia dello spostamento delle gare di Milano-Cortina 2026 all’estero ci lascia sgomenti. La Federazione Italiana Sport Invernali ha provato, in tutti i modi, a far capire l’importanza di queste discipline. La pista di Cortina avrebbe rappresentato l’occasione ideale per rilanciare movimenti che hanno regalato gloria e popolarità allo sport italiano. Verranno meno le basi per costruire gli atleti del futuro. Anche la giustificazione dei costi elevati non è sufficiente a spiegare una decisione del genere. In Italia, purtroppo, non esiste una pista artificiale dove si possano allenare le squadre. Ogni anno, i nostri atleti sono costretti ad andare all’estero, con relativi aumenti di costi. E' la logica conseguenza di avere meno possibilità di competere al meglio rispetto alle altre nazioni". Così si distrugge completamente il nostro movimento degli sport praticati su ghiaccio”.