Super G Finali Saalbach 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino maschile LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, il super G Finali Saalbach. L'evento si disputerà il 22 marzo e vale come trentacinquesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Marco Odermatt si è imposto nell'edizione dello scorso anno, disputata a Soldeu.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 resta in Austria, con le gare veloci che chiuderanno la fase conclusiva in quel di Saalbach-Hinterglemm. La trentacinquesima gara di questa stagione sarà quindi il super G Finali Saalbach e si svolgerà sulla pista Ulli Maier. E' in programma oggi venerdì 22 marzo, con la partenza che avrà luogo a partire dalle ore 11.30.

Saranno quattro gli azzurri al via: Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Dominik Paris e Max Perathoner. Alle fasi conclusive della CdM possono partecipare i primi venticinque della graduatoria di specialità (gli infortunati non sono sostituibili), il Campione del Mondo juniores e tutti coloro che hanno realizzato almeno 500 punti.

Marco Odermatt ha già vinto la classifica generale di Coppa del Mondo, conquistando fino ad ora ben 1902 punti: ne ha 909 di vantaggio su Loic Meillard e 950 su Manuel Feller. Il leader di supergigante è sempre il fuoriclasse elvetico (a quota 450), con ottantuno lunghezze di margine su Vincent Kriechmayr e 199 su Raphael Haaser. Odermatt è alla ricerca della sua seconda Coppa consecutiva in questa disciplina.

Super G Finali Saalbach 2024, CdM di sci alpino maschile: dove vedere in tv e streaming gratis

Il super G Finali Saalbach sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST SUPER G FINALI SAALBACH

1-23

1 1992 SUI CAVIEZEL Gino Dynastar

2 1991 USA GOLDBERG Jared Rossignol

3 1996 AUT BABINSKY Stefan Head

4 1996 SUI MEILLARD Loic Rossignol

5 1998 SUI BOISSET Arnaud Salomon

6 1994 SUI ROGENTIN Stefan Fischer

7 1997 CAN READ Jeffrey Atomic

8 1994 FRA SARRAZIN Cyprien Rossignol

9 1994 FRA ALLEGRE Nils Salomon

10 2001 SUI von ALLMEN Franjo Head

11 1997 AUT HAASER Raphael Fischer

12 1993 ITA BOSCA Guglielmo Head

13 1989 ITA PARIS Dominik Nordica

14 1991 AUT KRIECHMAYR Vincent Head

15 1997 SUI ODERMATT Marco Stoeckli

16 1997 CAN ALEXANDER Cameron Rossignol

17 1990 ITA CASSE Mattia Rossignol

18 1992 SUI MURISIER Justin Head

19 1997 CAN CRAWFORD James Head

20 1992 USA COCHRAN-SIEGLE Ryan Head

21 2001 AUT FEURSTEIN Lukas Head

22 1993 AUT DANKLMAIER Daniel Atomic

23 2003 ITA PERATHONER Max

VIDEO HIGHLIGHTS GARA 2023

CLASSIFICA GENERALE

1. MARCO ODERMATT (Svizzera) 1902 punti

2. Loïc Meillard (Svizzera) 993

3. Manuel Feller (Austria) 952

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 754

5. Cyprien Sarrazin (Francia) 684

9. Dominik Paris (Italia) 499

CLASSIFICA DI SPECIALITA'