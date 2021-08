Olimpiadi, programma e dove vedere finali atletica leggera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Come tutte le edizioni delle Olimpiadi, l’atletica leggera sarà la grande protagonista della seconda parte dei giochi a cinque cerchi, con la comitiva azzurra mai così numerosa, dove ci saranno 76 atleti presenti a Tokyo, sperando di riuscire a vincere qualche medaglia, visto che cinque anni fa a Rio de Janeiro, non ne arrivò nemmeno una.

L’unica assenza di rilievo è quella della saltatrice in lungo Larissa Iapichino, costretta a dare forfait a causa di un infortunio, mentre le speranze maggiori sono riposte su Antonella Palmisano (20 km marcia) e Gianmarco Tamberi (salto in alto), quest’ultimo grande assente nell’ultima edizione Olimpica per un grave infortunio alla caviglia, pochi giorni prima del via.

In realtà già è stata disputata una finale (l’unica fino ad ora), visto venerdì 30 c’è stata la vittoria nei 10000 metri dell’etiope Selemon Barega, mentre dietro sono arrivati gli etiopi Joshua Cheptegei e Jakob Kiplimo. Da sabato 31 all’ora di pranzo si andrà senza soluzione di continuità, per terminare domenica 8 agosto quando ci sarà il gran finale con la maratona uomini, che chiuderà questa Olimpiade, purtroppo contrassegnata dall’emergenza Coronavirus, con gli stadi e i palazzetti senza la presenza di pubblico.

Di seguito proponiamo il programma completo di tutte le finali e tutte le informazioni di come sarà possibile seguirle in tv e streaming.

Dove vedere finali atletica leggera in tv e streaming

Tutte le finali di atletica leggera (comprese le qualificazioni) saranno visibili in chiaro su Rai 2 con ampi collegamenti e interviste ai protagonisti (non è previsto lo streaming su RaiPlay); nella serata giapponese (tarda mattinata e primo pomeriggio italiano) telecronache di Franco Bragagna, con il commento tecnico di Stefano Tilli, invece per le sessioni notturne e primo mattino al microfono Luca Di Bella affiancato da Guido Alessandrini. Le interviste agli atleti saranno a cura di Elisabetta Caporale e di Ettore Giovannelli.

Oltre al canale Nazionale, le gare si potranno seguire solamente in streaming (a pagamento) sulla piattaforma Eurosport Player (presente anche su DAZN) e Discovery+.

Atletica leggera, programma finali (orario italiano)

SABATO 31 LUGLIO

Lancio disco uomini – ore 13.15

Staffetta 4×400 mista – ore 14.35

100 metri donne – ore 14.50

DOMENICA 1 AGOSTO

Getto del peso donne – ore 03.35

Salto in alto uomini – ore 12.10

Salto triplo donne – ore 13.20

100 metri uomini – ore 14.50

LUNEDI’ 2 AGOSTO

Salto in lungo uomini – 03.20

100 metri ostacoli donne – 04.50

Lancio del disco donne – ore 13.00

3000 metri siepi uomini – ore 14.15

5000 metri donne – ore 14.40

MARTEDI’ 3 AGOSTO

Salto in lungo donne – ore 3.50

400 metri ostacoli uomini – ore 05.20

Salto con l’asta uomini – ore 12.20

Lancio del martello donne – ore 13.35

800 metri donne – ore 14.25

200 metri donne – ore 14.50

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

400 metri ostacoli donne – ore 04.30

3000 metri siepi donne – ore 13.00

Lancio del martello uomini – ore 13.15

800 metri uomini – ore 14.05

200 metri uomini – ore 14.55

GIOVEDI’ 5 AGOSTO

Salto triplo uomini – ore 04.00

Getto del peso uomini – ore 04.05

110 metri ostacoli uomini – ore 04.55

Marcia 20 km uomini – ore 09.30

Salto con l’asta donne – ore 12.20

400 metri uomini – ore 14.00

VENERDI’ 6 AGOSTO

Marcia 50 km uomini – ore 22.30

Marcia 20 km donne – 09.30

Lancio del giavellotto donne – ore 13.50

5000 metri uomini – ore 14.00

400 metri donne – ore 14.35

1500 metri donne – ore 14.50

Staffetta 4×100 metri donne – ore 15.30

Staffetta 4×100 metri uomini – ore 15.50

SABATO 7 AGOSTO

Maratona donne – ore 00.00

Salto in alto donne – ore 12.35

10000 metri donne – ore 12.45

Lancio del giavellotto uomini – ore 13.00

1500 metri uomini – ore 13.40

Staffetta 4×400 metri donne – ore 15.30

Staffetta 4×400 metri uomini – ore 15.50

DOMENICA 8 AGOSTO

Maratona uomini – ore 00.00