The Times, aperta inchiesta su Marcell Jacobs: “Nessuno sa come ha vinto…”

In Inghilterra ancora non mandano giù la disfatta olimpica nei 100 metri. Ancora rosicano per la sconfitta ricevuta. Questo a dimostrazione del fatto che l’oro di Marcell Jacobs nuovamente nel mirino della stampa d’Oltremanica. In particolare il “The Times” apre un’inchiesta di due pagine chiamata “Mistero Jacobs, il campione olimpico salito alla ribalta senza tracce precedenti… e poi ha smesso di correre” insinua come “nessuno possa avere una risposta su come ci sia riuscito“.

Due inviati: “Jacobs sparito dalla circolazione”

Sono due gli inviati, Matt Lawton e Mark Palmer, che si sono recati a Milano, Desenzano del Garda e Roma, i luoghi dove Jacobs è cresciuto, si è allenato e dove vive ora. Il risultato? Nel reportage si insiste sulla rapida ascesa del 27enne, due ori a Tokyo 2020 improvvisi e incompatibili col suo passato agonistico, per poi affermare che dopo i Giochi “è sparito dalla circolazione” e infine parla di Giacomo Spazzini, nutrizionista ed ex body builder indagato per frode in merito a un’inchiesta su presunto commercio di sostanze dopanti, col quale Jacobs non collabora più da tempo.

Lawton e Palmer sono anche andati al campo di allenamento del velocista per chiedergli un’intervista: Jacobs (che dopo le ripetute accuse non vede di buon occhio la stampa inglese) ha gentilmente declinato. Così ai due non è rimasto che dare appuntamento al 4 febbraio, quando ai mondiali indoor di Berlino si capirà “se quest’uomo cresciuto senza lasciare tracce saprà ripetersi“.