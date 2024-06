Mondiali Atletica 2027: Roma ritira candidatura. L'Italia costretta alla rinuncia. Ecco dove saranno organizzati

Altra tegola per l'Italia e per l'Atletica Leggera. I Mondiali del 2027 non si terranno a Roma: svanisce il sogno di un evento di grande portata. La decisione di rinunciare è stata costretta dall'assenza delle garanzie per ospitare tutte le gare, come comunicato ufficialmente dalla FIDAL. Ecco dove saranno organizzati.

Niente da fare per i Mondiali di Atletica 2027: Roma ritira la candidatura e non correrà. Svanisce, per l'Italia, la grande occasione di ospitare la competizione iridata, dicendo addio al sogno di vedere gli occhi del Mondo puntati sulla Capitale.

Mondiali Atletica 2027, Roma ritira candidatura

L'annuncio è stato ufficializzato dalla stessa FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, con una comunicazione rivolta sia al Presidente di World Athletics, Sebastian Coe, che al Responsabile della Commissione di Valutazione della manifestazione, Antti Pihlakoski.

La scelta di non candidare più Roma è dipesa anche e soprattutto da scelte di carattere economico. Il Governo in carica, difatti, avrebbe dovuto inviare al World Athletics una comunicazione entro il 23 febbraio per presentare le garanzie minime per ospitare tale evento, i cui portavoce sono stati il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Presidente del CONI, Giovanni Malagò. La documentazione relativa all'organizzazione dalla rassegna viene inoltrata in extremis. Nella giornata di Sabato 24 febbraio, la FIDAL fa presente, con una propria nota, la distanza economica offerta dal Governo per i fondi necessari e la richiesta di World Athletics: la cifra è di 85 milioni di Euro.

Il Consiglio dei Ministri, di conseguenza, sceglie repentinamente di chiudere la pratica, presentando di fatto la rinuncia alla candidatura di Roma. Per via di questa scelta, i Mondiali di Atletica Leggera sono stati dirottati verso nuove destinazioni e si terranno, con moltissime probabilità, a Pechino, la quale ha già presentato la propria offerta e soddisfatto le richieste di World Athletics.

Questo è il testo del comunicato ufficiale trasmesso dalla FIDAL:

"La FIDAL ha scelto di ritirare la candidatura della Capitale all'organizzazione della rassegna iridata. Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al chairman della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski, la FIDAL ha comunicato il ritiro della candidatura di Roma quale sede dei Campionati del Mondo del 2027. La decisione è conseguente alla presa d’atto dell’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto".