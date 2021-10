La nuova vita di Luis Scola: da cestista a dirigente

Luis Scola sta attraversando una nuova fase della sua carriera. Dopo essere stato eliminato con la sua Argentina alle Olimpiadi di Tokyo ai quarti di finale ad opera dell’Australia, ha deciso di ritirarsi dalla carriera di atleta. Adesso, riveste il ruolo di amministratore delegato della Pallacanestro Varese. Per lui, si tratta di un gradito ritorno nella società in cui ha giocato la scorsa stagione, l’ultima come giocatore.

Luis Scola: “La cosa più importante è il lavoro, e imparare sempre, tutti i giorni”

Luis Scola, ex cestista della Nazionale argentina ed ex NBA, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Ai giornalisti della Gazzetta dello Sport che lo hanno intervistato, ha rivelato le sue prime impressioni sulla vita da dirigente. Ai media ha detto: “Al momento l’esperienza sta andando bene. Sono tre settimane che sono sul posto. Mi piace tantissimo, vediamo che succede“. Alla domanda sulle emozioni provate alla standing ovation del pubblico, il giorno del ritiro ha risposto: “E’ stato un giorno bellissimo. Senza pubblico la cosa sembrava un po’ strana. Alla fine per me è stato anche più emozionante. Tutte le persone che giocano, gli arbitri hanno fatto l’ovation. Penso che questo rispetto di tutte le persone che sono coinvolte nella pallacanestro, in uno stadio vuoto ha risuonato un po’ più forte. E’ stato anche più emozionante di quello che speravo”. Il neoamministratore della Pallacanestro Varese, infine, ha individuato la ricetta giusta per essere un buon dirigente: “La cosa che bisogna fare è ricominciare. Devo trasportarmi mentalmente a quando ho iniziato come giocatore, e pensare cosa mi ha portato ad avere certi esiti. La cosa più importante è il lavoro, e imparare sempre, tutti i giorni. Penso che a questo punto siamo nella stessa situazione nella nuova carriera. Per cui devo fare lo stesso: imparare e lavorare“.

@LScola4 torna in campo con noi, ma con un ruolo tutto nuovo 🤩 Sarà il nostro Amministratore Delegato ⚪️🔴➡️ https://t.co/PwKs7Wa23o. #NoiSiamoVarese pic.twitter.com/A8SUNOktfq — Pallacanestro Varese (@PallVarese) September 20, 2021