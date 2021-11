Dopo la vittoria casalinga ottenuta contro Reggio Emilia in Serie A (84-74), l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare l’UNICS Kazan nel decimo turno di Eurolega. UNICS Kazan-Olimpia Milano si prospetta un match interessante e spettacolare in cui, in caso di vittoria, l’Olimpia consoliderebbe la propria posizione in classifica salendo a quota nove vittorie e una sconfitta (ricordiamo che in questa competizione, dopo 34 giornate, le prime 8 squadre in classifica disputeranno i playoff). In questo articolo vi sono tutte le informazioni su UNICS Kazan-Olimpia Milano, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match.

UNICS Kazan-Olimpia Milano, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match

UNICS KAZAN-Olimpia Milano, match valido per la decima giornata del girone di Eurolega, si giocherà al Basket Hall Arena di Kazan a partire dalle ore 18.00 di Mercoledì 17 Novembre 2021. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Eleven Sports e Sky Go (per tutti coloro che sono abbonati da più di un anno al satellitare). Per UNICS KAZAN-Olimpia Milano non è invece disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8. Per restare aggiornati sul risultato del match, si consiglia di seguire le pagine social (Facebook, Instagram e Twitter) delle due compagini.