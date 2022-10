Serie A Basket 2022-23, dove vedere le partite di campionato: Eurosport, Eleven Sports e DMAX? La nuova stagione 2022-23 di LBA Serie A comincerà nel weekend del 1°-2 ottobre. Il gruppo Warner Bros. Discovery trasmetterà tre partite per giornata, due su Eurosport 2 e il big-match in chiaro su DMAX, mentre NOVE proporrà una partita di cartello una volta al mese. Ecco dove e come vedere le partite in tv e streaming della nuova stagione di basket.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, il grande calcio internazionale, la NFL, la UFC, la boxe e molto altro sport. Attiva ora

Serie A Basket 2022-23, la nuova stagione in diretta tv e streaming: come seguire il campionato

La nuova stagione di LBA Serie A 2022-23 partirà nel weekend di sabato 1 e domenica 2 ottobre e il campionato si svilupperà dunque lungo 30 giornate, con otto gare a turno. Il gruppo Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta TV tre partite per giornata: due saranno visibili su Eurosport 2 (canale 211 della piattaforma SKY – canale 211 – e visibile anche su DAZN e TIM Vision), con l’anticipo del sabato sera e un match domenicale. La terza (la partita-top del weekend) andrà invece in onda in chiaro su DMAX (canale 52) alle ore 17.30.

Ma non finisce qui. L’offerta si completa con NOVE: la rete ammiraglia del gruppo trasmetterà anche in chiaro un big-match al mese a partire dalla sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia, in programma domenica 2 ottobre alle 18.15. Le tre partite saranno offerte anche in Live-Streaming su discovery+ ed Eurosport Player.

Come vedere tutte le partite di Serie A Basket 2022-23, chi trasmette cosa

Facciamo dunque un piccolo riassunto, con chi trasmette cosa nella nuova stagione di LBA 2022-23:

Eleven Sports: LIVE-Streaming di tutte le gare di regular-season, playoff, Coppa Italia e Supercoppa

discovery+ / Eurosport Player: le tre partite del weekend che andranno su Eurosport 2 e su Nove o DMAX, saranno trasmesse in live streaming anche sulle nostre due piattaforme OTT.

NOVE (tasto 9 del telecomando): Regular season: una gara al mese. Playoff: una gara per ogni serie dei quarti di finale e di semifinale, diretta integrale della finale-scudetto. Coppa Italia: semifinali e finale.

DMAX (canale 52 del telecomando) : Regular season: una gara per ogni giornata, domenica pomeriggio

Eurosport 2 (SKY – canale 211 – NOWTV, Dazn, e TIM Vision): Regular season: due gare per ogni giornata. Playoff: due gare per ogni serie dei quarti di finale, tutti i match delle semifinali e della finale-scudetto. Coppa Italia: tutte le gare. Supercoppa: tutte le gare