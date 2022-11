Dove vedere Cluj Napoca-Germani Basket Brescia, streaming e diretta TV

Domani sera, 23 Novembre, alle ore 18:30 andrà in scena alla BT Arena (Romania) la sfida Cluj Napoca-Germani Basket Brescia, valevole per la quinta giornata di Eurocup. La Germani Brescia attualmente, nel girone A assieme alla Reyer Venezia quinta, è terza con 2 vittorie e 2 sconfitte nella competizione. Una vittoria in meno per il Cluj che, con il suo record di 1-3, si trova in penultima posizione. Si ricorda che, per superare tale fase a gironi all’italiana di Eurocup basterà posizionarsi tra le prime 8 classificate sulle 10 squadre presenti in ciascuno dei due gironi.

Le due squadre in passato non si sono mai incrociate.

Dove vedere Cluj Napoca-Germani Basket Brescia in tv o streaming?

La partita di Eurocup tra Cluj Napoca-Germani Basket Brescia, con palla a due alle ore 18:30, sarà visibile in TV su Sky Sport Arena HD (canale 204 del digitale Sky) in diretta con commento di Andrea Solaini. Naturalmente, per chi è abbonato a Sky, si potrà vedere anche sull’app per dispositivi mobili Sky Go sintonizzandosi sempre su Sky Sport Arena. Il match è visibile anche su NOW Tv, servizio di streaming di Sky dove, registrandosi, si può sottoscrivere qualsiasi tipo di abbonamento per poter vedere la partita: pass per la singola partita, mensile o annuale.

Infine, la partita si potrà seguire anche in streaming su Eleven Sports. E’ necessario collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed acquistare uno dei tipi di abbonamento che vi verranno proposti.