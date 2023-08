Italia-Serbia, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere Mondiali basket

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il match dell'Italbasket che affronterà la Serbia (venerdì 1 settembre ore 10), valevole per la prima giornata (gruppo I) della seconda fase del Mondiale di basket, con gli azzurri costretti a vincere per la qualificazione ai quarti di finale.

Venerdì 1 settembre alle ore 10 (le 16 locali) all'"Araneta Colliseum"di Quezon City (Filippine) si disputerà il match Italia-Serbia valevole per la prima giornata (gruppo ) del seconda fase dei Mondiali di basket.

La classifica del raggruppamento vede i serbi con la Repubblica Domenicana con 4 punti, mentre Italia e Portorico con 2: passeranno ai quarti di finale le prime due classificate e dunque gli azzurri saranno costretti a vincere sia domani sia domenica contro i portoricani, per poter qualificarsi.

Le ultime tre sfide dirette sono state vinte dall'Italia: finale Preolimpico 2021, ottavi Europei 2022 e amichevole ad Atene lo scorso 9 agosto.

Dove vedere Italia-Serbia in tv e streaming

Il match Italia-Serbia, sarà visibile in chiaro su Rai 2, compreso lo streaming gratuito su RaiPlay. Possibilità di seguire l'Italbasket anche su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

