Basket, Virtus Lumezzane: è morto il cestista Samuel Dilas. Aveva 24 anni

Una notizia molto triste colpisce il mondo del basket italiano. Samuel Dilas, 24 anni, cestista della BVL Basket Virtus Lumezzane che milita nel campionato di Serie B, è morto a causa di una trombosi. Era ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Civile di Brescia dallo scorso venerdì.

È morto Samuel Dilas, cestista della BVL Basket Virtus Lumezzane. Il mondo italiano della pallacanestro e dello sport nazionale è in lutto, dopo essere diventata ufficiale la tristissima notizia del decesso del 24enne della formazione bresciana che milita nel campionato italiano di Serie B.

È morto Samuel Dilas, cestista della BVL Basket Virtus Lumezzane

A causa di una trombosi, il giovanissimo atleta era era ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Civile di Brescia.

Originario di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, aveva accusato un dolore alla gamba nel pomeriggio dello scorso venerdì, estendendosi in altre parti del corpo. Le sue condizioni si sono aggravate dopo essere stato dimesso da un ricovero durato 15 giorni, a causa di una polmonite. Un nuovo rientro in ospedale e l'operazione d'urgenza ma diversi trombi erano già presenti in varie parti del corpo. Questa condizione lo ha costretto ad entrare in coma. Purtroppo, Samuel Dilas non ce l'ha fatta. Già dalla passata stagione alla BVL Basket Virtus Lumezzane, contribuì notevolmente alla permanenza della propria squadra che ambisce, quest'anno, ad essere promossa in Serie A2.

Ecco il messaggio della società BVL Basket Virtus Lumezzane, pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook:

"La Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori".