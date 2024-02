Basket, Coppa Italia: Olimpia Milano-Napoli 72-77! L'edizione del 2024 è degli Azzurri. Il trionfo dopo 18 anni

Dopo l'ultimo trionfo del 2006, la Coppa Italia di Basket Maschile torna a Napoli. Nella finale del PalaOlimpico "Inalpi Arena" di Torino, gli Azzurri superano il più quotato EA7 Emporio Armani Milano per 77-72. Jacob Pullen cuore e grinta: suo il canestro decisivo da 3 punti che porta in trionfo la propria squadra.

Olimpia Milano-Napoli 72-77! Il risultato afferma che la Generazione Vincente Napoli Basket lo è per davvero. Arriva, così, la conquista della Coppa Italia, al termine di un'avvincente edizione della LBA Frecciarossa Final Eight 2024, culminata con il trionfo sul più quotato Olimpia Milano / EA7 Emporio Armani Milano.

Coppa Italia: Olimpia Milano-Napoli 72-77

Nella finale del PalaOlimpico "Inalpi Arena" di Torino (sold out, con 15 mila spettatori), gli uomini del Basket di Napoli superano il più quotato team di Milano con un punteggio di 77-72, grazie al quale la compagine guidata dal coach croato Igor Milicic porta a casa la seconda Coppa Italia della propria storia, dopo quella vinta nel 2006 contro la Lottomatica Roma (all'epoca, la denominazione era Carpisa Napoli). Decisiva una prodezza dell'uomo chiave, Jacob Pullen, autore di una tripla mozzafiato a una manciata di secondi dalla conclusione, con l'Olimpia Milano che era riuscita ad andare avanti dopo un lunghissimo vantaggio parziale dei partenopei.

Una gara al cardiopalma che, tuttavia, prende una piega piuttosto netta già nel primo quarto di gara, con Napoli che chiudeva con un vantaggio di 24-19, nonostante i primi assalti della formazione di Ettore Messina con Tomislav Zubcic, autore delle prime due triple. Gli Azzurri, però, sono stati molto accorti nel difendere e chiudere tutti gli spazi con il proprio game plan, grazie al prezioso contributo del canadese Tyler Ennis, autore dei primi 10 punti sui 21 totali, e del polacco Michal Sokolowski. Nel secondo quarto, l'Olimpia Milano era costretta a rincorrere ma l'ottima guardia napoletana continuava a mantenere il proprio equilibrio, tenendo distanti gli assalti, in particolare, dello statunitense Kyle Hines e del montenegrino Nikola Mirotić; i due limitavano i danni per la propria formazione, chiudendo nel primo tempo con un meno 7 (36-43), nonostante un importante break di 7-0 che la riportava, provvisoriamente, a 2 punti da Napoli.

Dopo un terzo quarto chiuso sul 17 pari, succede di tutto nell'ultima parte di gara. Sugli scudi Nicolò Melli, Nicola Mirotić (19 punti totali per lui) e Shavon Shields, con una serie incredibile di triple determinanti a ribaltare, a un minuto dal termine, il vantaggio Napoli: 71-70. Un altro protagonista della serata gloriosa dei partenopei, Jacob Pullen, getta il cuore oltre l'ostacolo e riporta avanti i suoi con una tripla prodigiosa, a 13 secondi dalla sirena, che sa di gloria. La strategia dell'Olimpia Milano di portarsi in parità concedendo tiri liberi agli avversari, però, fallisce: Michal Sokolowski ed Tyler Ennis ringraziano, lasciando scappare Napoli che non viene presa più. 77-72 finale e trionfo.

TABELLINO DI GARA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET 72-77

Primo quarto: 19-24; Secondo quarto: 36-43; Terzo quarto: 53-60; Quarto quarto: 72-77.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Melli 20, Mirotić 19, Shields 10, Napier 8, Voigtmann 6, Hall 5, Hines 4.

Coach: Ettore Messina

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI BASKET: Ennis 21, Pullen 14, Sokolowski 13, Zubcic 11, Owens 10, Brown 6, De Nicolao 2.

Coach: Igor Milicic