L’arte de ‘il pugno fantasma’, venduti all’asta i disegni di Muhammad Ali

Per un ammontare di 819.273 euro è stata venduta, durante un’asta a New York, la collezione privata di opere figurative realizzate dall’ormai compianta icona della boxe Muhammad Ali, scatti e storie sopravvissute fino ad oggi nelle mani di uno dei suoi collaboratori in campo artistico, Rodney Hilton Brown. Attraverso schizzi e disegni Cassius Clay (nome di battesimo originario e precedente al suo ingresso nella setta afroamericana ‘islamica militante’ Nation of Islam) ha lasciato un ricordo delle proprie idee visionarie sul mondo del pugilato e su grandi temi umanitari quali i diritti civili e la pace nel mondo.



“Vola come una farfalla, pungi come un’ape”

Una particolare raffigurazione, dipinta dal pluricampione del mondo dei pesi massimi, è stata concessa per 129.557 euro: trattasi di una pittura su tela con la bandiera statunitense e la scritta ‘I love you America‘, firmata e datata febbraio 1979. Ma il cimelio di maggior pregio è stata un’opera a pennarello del 1978 intitolata ‘Sting like a bee’ (lett. ‘Pungi come un’ape’). È un riferimento alla celebre frase ‘Float like a butterfly, sting like a bee‘, pronunciata da Ali prima del match storico contro Sonny Liston del 1965, e realizzata approssimativamente nello stesso periodo in cui avvenivano in Mississipi le riprese della mini serie ‘Freedom Road’. Nello schizzo il pugile volle raffigurare se stesso trionfatore e con le braccia rivolte verso il cielo, mentre il suo avversario, da terra, si rivolge al direttore di gara gridando: “Arbitro, ha volato come una farfalla e ha punto come un’ape!“. Lo stesso arbitro che, fuggendo, via gli risponde: “Sì , se fossi intelligente correresti come me!“. Venduto per 366.585 euro, il valore del disegno era stato dapprima stimato tra i 35 e i 52 mila euro dalla casa d’aste Bonhams.



‘Il pugno fantasma’, un mondo magnifico che non c’è più

A parere degli stessi organizzatori delle compravendite Clay, leggenda della boxe passata alla storia come ‘il pugno fantasma‘, si sarebbe divertito a disegnare, occasionalmente e in maniera anche abbastanza informale, durante vari momenti intimistici della propria vita, traendo probabilmente ispirazione dalla figura del padre, il pittore Cassius Clay Sr.

Uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, morto nel 2016 dopo aver combattuto senza guantoni per ben 32 anni contro il morbo di Parkinson, Muhammad Ali ha comunque lasciato (oggi a qualche facoltoso acquirente) un segno indelebile delle sue vittorie e delle sue cadute che, marchiate su tela o carta che sia, resteranno per sempre i successi e le sconfitte di un mondo magnifico che non c’è più.