Juventus U23-Ternana: stasera si decide la vincitrice della Coppa Italia di Serie C

Juventus U23-Ternana: la finale di Coppa Italia di Serie C, in programma stasera al “Dino Manuzzi” di Cesena, consiste per entrambe le compagini nella grande occasione non solo di mettere in bacheca un trofeo, ma di avvantaggiarsi nella lunga strada dei play-off.

L’affermazione in Coppa, infatti, consente di accedere direttamente alla fase nazionale dei play-off, “saltando” la fase di girone (composta da due turni).

Per entrambe le società, il trionfo in Coppa Italia di Serie C sarebbe una prima volta: se per le “fere” ternane la Coppa andrebbe a far compagnia in bacheca al campionato di Serie B conquistato nella stagione 1971-’72 sotto la guida del tecnico Corrado Viciani (fautore del famoso sistema tattico denominato “gioco corto“), per i piemontesi sarebbe il primo alloro in assoluto, essendo la Juventus U23 stata fondata soltanto nell’estate 2018.

In semifinale, rosso-verdi e bianco-neri hanno rispettivamente eliminato Catania e FeralpiSalò: vittoria casalinga 2-0 e successivo pareggio esterno 0-0 per gli umbri, sconfitta esterna 0-2 e rimonta interna 4-0 (dopo i tempi supplementari) per i giovani juventini.

La compagine vincitrice succederà nell’albo d’oro alla Viterbese Castrense, che nella scorsa edizione ha avuto ragione del Monza nella doppia finale (sconfitta 1-2 all’andata in Brianza, successo 1-0 al ritorno in casa).

Monza che, con quattro affermazioni (1973-’74, 1974-’75, 1987-’88 e 1990-’91), vanta il maggior numero di trionfi nella competizione.

Quest’atto conclusivo Juventus U23-Ternana, diretto dal signor Daniele Paterna di Teramo, avrà inizio alle ore 20:45: in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari e, qualora persistesse la parità, si ricorrerà ai rigori.

La sfida, che si disputa a porte chiuse (come previsto dai protocolli sanitari ministeriali), verrà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport.