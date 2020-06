Serie C, oggi al via i play-off

Partono oggi i play-off di Serie C, con la disputa della fase “di girone” (strutturata su due turni).

Per quanto riguarda il girone A, è in programma il solo confronto Novara-AlbinoLeffe (inizio alle ore 20:30): la rinuncia di Arezzo e Pro Patria ha, infatti, comportato il passaggio del turno a tavolino (3-0) rispettivamente di Siena e Alessandria.

Avanti anche la Juventus U23, promossa direttamente alla fase nazionale in virtù del successo in Coppa Italia di Serie C.

Un solo confronto anche nel girone B, col Padova che alle 20:45 (in diretta TV su RaiSport) ospiterà la Sambenedettese: la vincente andrà ad aggiungersi a FeralpiSalò e Triestina, qualificate a tavolino (3-0) per via delle rinunce delle rispettive avversarie (Modena e Piacenza).

Più corposo il calendario del raggruppamento C, nel quale sono in programma Catania-Virtus Francavilla e Catanzaro-Teramo, entrambe con inizio alle ore 20:30.

Sempre relativamente al terzo girone, il quadro si completerà domani col confronto Ternana-Avellino (ore 20:30): sfumata la grande occasione legata alla Coppa Italia di categoria, le “fere” umbre dovranno guardarsi dagli ambiziosi irpini guidati dal tecnico Ezio “Eziolino” Capuano.

In caso di parità, non verranno disputati i tempi supplementari, né si tireranno i rigori: la qualificazione sarà, infatti, appannaggio della compagine meglio classificata (cioè quella che gioca in casa).