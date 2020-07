Atalanta-Napoli probabili formazioni: la presentazione del match – Già da un punto di vista storico è una partita da non perdere, ma con la posta in palio chiamata UEFA Champions League il contesto vale doppio. Entrambe vengono da una vittoria decisiva, e non sono intenzionate a fermarsi: tra cui i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini che vogliono scrivere la storia del club bergamasco collezionando ben sette vittorie consecutive (superando il record sia dello stesso Gasp che di Stefano Colantuono nel lontano 2014). Si prospetta una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni della partita Atalanta-Napoli.

Atalanta-Napoli probabili formazioni: le scelte degli allenatori

I padroni di casa metteranno in campo la formazione migliore, con il “trio delle meraviglie” composto da Josip Ilicic, Duvan Zapata e Papu Gomez completamente titolare. Dal primo minuto ritornerà Marten De Roon per dirigere il centrocampo insieme a Remo Freuler. Chiavi della difesa a Caldara. Per quanto riguarda il Napoli 4-3-3 con in campo Insigne, Mertens e Callejon; Ruiz avrà il compito di dare qualità alla linea mediana del campo. Chiavi della difesa a Koulibaly.

Atalanta-Napoli probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Caldara; Gosens, Hateboer, Freuler, De Roon, Gomez, Ilicic, Zapata.

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rui; Ruiz, Zielinski, Demme; Mertens, Insigne, Callejon.