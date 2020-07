Bologna,ora l’obiettivo finale è l’ottavo posto

E’ fallito il salto di qualità del Bologna con la sconfitta interna contro il Sassuolo che non ha dato seguito alla vittoria contro l’Inter a San Siro. A mente fredda bisogna fare dei passi indietro, ricordando quale era l’obiettivo stagionale dei rossoblù; non si parlava di qualificazione immediata all’Europa League ma migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Con tutte le vicende extracalcistiche susseguitesi, il Bologna ha disputato un’ottima stagione con la salvezza virtualmente conquistata anche se alcuni exploit esterni contro Roma, Napoli e Inter avevano dato l’impressione che la stessa potesse concludersi in maniera ancora più trionfale; analizzando ancora a mente fredda la squadra non ha ancora la struttura adeguata per lottare ai piani semi-alti della classifica ma sicuramente una buona base c’è.

Da Barrow che è esploso e segana a raffica fino al gioiellino Juwara che promette bene, da Schouten a Dominguez che stanno emergendo contando sul rientro di Dijks, l’impatto più che positivo di Tomiyasu: con questi si possono buone prospettive e speranze per il futuro. Una statistica che salta all’occhio il buon rendimento in trasferta con 7 vittorie a fronte delle 4 casalinghe: un peccato che siano arrivate sconfitte interne e pareggi contro formazioni come Cagliari (pareggio stretto) , Genoa e Sassuolo (quest’ultimo meritato) che hanno “spento” possibili (ma difficili) sogni europei. Detto ciò per i rossoblù il campionato non è assolutamente finito in quanto le possibilità per migliorare il piazzamento dello scorso anno ci sono tutte: sarà una lotta agguerrita per l’ottavo posto in quanto consentirebbe di trarne notevoli vantaggi tra cui l’inizio della Coppa Italia dagli ottavi di finale con una buon peso per la ripartizione dei diritti tv. Comunque vada e conoscendo Mihajlovic il Bologna non lascerà questo tentativo invano, augurandoci che il traguardo europeo sia solo rimandato.