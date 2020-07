Cagliari-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – I rossoblu per avvicinarsi alla matematica certezza di giocare in Serie A anche per la prossima stagione dopo aver ridato continuità ai propri risultati, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per provare a raggiungere il terzo posto in classifica. Quella di domani sarà una partita apertissima alla Sardegna Arena. Analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match.

Cagliari-Atalanta probabili formazioni: le scelte degli allenatori

I padroni di casa adotteranno un 3-5-2 con l’obbiettivo di sfruttare al meglio l’arte del contropiede. In attacco ci saranno Simeone e Pedro, mentre l’ex interista Nainggolan cercherà di dare qualità ad un centrocampo tanto abbondante quanto interessante dal punto di vista tecnico. Chiavi della difesa a Pisacane, Carboni e Lykogiannis. Per quanto riguarda invece l’Atalanta di Gian Piero Gasperini classico 3-4-1-2 con l’attacco composto da Malinovskyi (autore di un grandissimo rendimento nel girone di ritorno), Papu Gomez e Duvan Zapata. A centrocampo sarà presente Mario Pasalic al posto di Remo Freuler. Sulla destra ritorna Hans Hateboer, mentre in difesa ritorna Palomino.

Cagliari-Atalanta probabili formazioni



Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Ionita; Simeone, João Pedro.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.