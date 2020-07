Serie C, oggi i quarti di finale dei play-off

Si disputano oggi i quarti di finale dei play-off di Serie C.

Ai sodalizi vittoriosi nel precedente turno (Juventus U23, Novara, Carpi, Ternana e Potenza) si aggiungono Carrarese, Reggio Audace e Bari, qualificate di diritto a questa fase in virtù della seconda posizione raggiunta in campionato (rispettivamente nel girone A, nel girone B e nel girone C).

Gli abbinamenti sono Carrarese-Juventus U23, Bari-Ternana, Carpi-Novara e Reggio Audace-Potenza: le prime tre sfide avranno inizio alle ore 20:30, mentre il confronto tra la “Regia” e i lucani è in programma alle ore 20:45, con diretta televisiva su Rai Sport (canale 58) e Rai Sport +HD (canale 57).

In caso di parità al 90′ non verranno disputati i tempi supplementari, né si tireranno i rigori: la qualificazione sarà, infatti, appannaggio della squadra meglio posizionata in campionato (cioè quella che gioca in casa).

Le quattro vincitrici accederanno alle semifinali, in programma il prossimo 17 luglio e strutturate su partite di sola andata, dove in caso di parità al 90′ si ricorrerà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

La vincente di questa particolare edizione dei play-off andrà a far compagnia in Serie B alle già promosse Monza, L.R. Vicenza e Reggina, rispettivamente vincitrici del girone A, del girone B e del girone C.