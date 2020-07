Serie C, oggi il secondo turno dei play-off

Si disputano oggi gli incontri del secondo turno dei play-off di Serie C, dove ad affrontarsi saranno compagini dello stesso girone: le vincenti accederanno alla fase nazionale (in calendario il prossimo 9 luglio).

Nel raggruppamento A è in programma il solo confronto Alessandria-Robur Siena (inizio alle ore 20:30), col Novara promosso al turno successivo per via della rinuncia del Pontedera.

Il gruppo B vede, invece, le sfide Alto Adige-Triestina (ore 20:00) e Padova-FeralpiSalò (ore 20:45), mentre nel girone C andranno in scena Ternana-Catania (ore 20:30) e Potenza-Catanzaro (ore 20:45).

In caso di parità, non verranno disputati i tempi supplementari, né si tireranno i rigori: la qualificazione sarà, infatti, appannaggio della squadra meglio classificata (cioè quella che gioca in casa).

Le compagini vincitrici andranno ad aggiungersi alle già qualificate di diritto Renate, Carpi, Monopoli e Juventus U23: i primi tre sodalizi in virtù del terzo posto in campionato (rispettivamente nel girone A, nel girone B e nel girone C), i giovani juventini grazie alla conquista della Coppa Italia di Serie C (vinta piegando per 2-1 la Ternana nella finale di Cesena).

Il club che si aggiudicherà i play-off andrà a far compagnia in Serie B alle già promosse Monza, L.R. Vicenza e Reggina, rispettivamente vincitrici del girone A, del girone B e del girone C.