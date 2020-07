Serie C, stasera la finale dei play-off tra Reggio Audace e Bari

Serie C, si disputa stasera la finale dei play-off: a contendersi l’ultimo posto per il salto in cadetteria saranno i granata del Reggio Audace e i bianco-rossi del Bari.

Entrambe le compagini sono giunte al secondo posto nei rispettivi gironi (B e C), il che ha consentito loro di saltare la prima fase dei play-off, entrando in scena direttamente dai quarti di finale.

Gli emiliani hanno estromesso, nell’ordine, Potenza (0-0 casalingo, col passaggio del turno conseguito in virtù del miglior piazzamento in campionato) e Novara (2-1 interno), meglio i baresi hanno avuto la meglio di Ternana (1-1 in casa e turno superato per la miglior posizione in classifica nella stagione regolare) e Carrarese (2-1 casalingo dopo i tempi supplementari, con la rete del successo firmata da Simone Simeri al 119′, cioè a pochi istanti dai rigori).

Essendo, in base al famoso algoritmo, il Reggio Audace la miglior seconda classificata di tutta la Serie C (76,835 punti contro i 76,509 del Bari), l’atto finale avrà luogo in casa degli emiliani, cioè al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio nell’Emilia: tuttavia, questo (oltre al non doversi sobbarcare alcuna trasferta) sarà l’unico vantaggio sul quale potrà contare la formazione reggiana.

Infatti, in caso di parità al 90′ si ricorrerà in prima battuta ai tempi supplementari e, qualora l’equilibrio ancora non si sbloccasse, ai tiri di rigore.

Entrambe risorte nell’estate 2018 in Serie D, Reggio Audace e Bari cercano il doppio salto di categoria: la “Regia” manca dalla Serie B dalla remota stagione 1998-’99, mentre i “galletti” dal 2017-’18.

Diretto dal signor Daniele Paterna di Teramo, quest’ultimo atto dell’anomala stagione di Serie C 2019-’20 avrà inizio alle ore 20:45, con diretta televisiva su Rai Sport (canale 58) e Rai Sport +HD (canale 57): la vincente andrà a far compagnia in Serie B alle già promosse Monza, L.R. Vicenza e Reggina, rispettivamente vincitrici del girone A, del girone B e del girone C.