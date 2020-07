Serie C, stasera le semifinali dei play-off

Serie C, si disputano stasera le semifinali dei play-off, che decideranno i due sodalizi che andranno a giocarsi l’ultimo posto in cadetteria nell’atto conclusivo in programma il prossimo 22 luglio.

I due confronti sono Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese, rispettivamente in programma alle ore 20:30 e alle ore 20:45: la sfida tra i “galletti” pugliesi e i giallo-azzurri apuani verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport (canale 58) e Rai Sport +HD (canale 57).

Di queste “magnifiche quattro”, Carrarese, Reggio Audace e Bari sono entrate in scena nei play-off solamente nello scorso turno, per via della seconda posizione conseguita in campionato (rispettivamente nel girone A, nel girone B e nel girone C): tutte hanno superato tale fase appunto in virtù del loro miglior piazzamento nella stagione regolare, dopo i pareggi casalinghi conseguiti al cospetto di Juventus U23 (2-2), Potenza (0-0) e Ternana (1-1).

Più complesso il cammino del Novara (settimo classificato nel girone A), giunto a questa final four dopo aver estromesso, nell’ordine, AlbinoLeffe (0-0 casalingo e qualificazione conseguita per la miglior posizione in classifica), Pontedera (per forfait), Renate (successo 2-1 esterno) e Carpi (altro 2-1 fuori casa).

In caso di parità al 90′, si disputeranno i tempi supplementari: in caso di persistente parità si ricorrerà ai rigori.

La finale è in programma il prossimo 22 luglio, sempre in gara secca.

La vincente di questa particolare edizione dei play-off andrà a far compagnia in Serie B alle già promosse Monza, L.R. Vicenza e Reggina, rispettivamente vincitrici del girone A, del girone B e del girone C.