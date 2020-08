Europa League, oggi cinque partite del turno preliminare 2020-’21: mentre in Germania si sta disputando la fase finale dell’edizione 2019-’20, in giro per il continente si è già proiettati a quella successiva, con la disputa del turno preliminare (nel quale sono impegnate sedici compagini).

Dopo l’anticipo dello scorso 18 agosto (vittoria per 3-1 dei montenegrini dello Zeta Golubovci sul campo degli andorrani dell’Engordany), sono oggi in programma sei incontri.

Si inizia alle 17:30 (ora italiana), coi gibilterrini del St. Joseph’s impegnati in casa col B36 Torshavn (Far Oer), quindi alle 19 (sempre ora italiana) i gallesi del Barry Town United faranno visita al Runavik (altra compagine faroense).

Alle 19:30, gli andorrani del Santa Coloma saranno opposti, fra le mura amiche dello stadio Comunale di Andorra La Vella, ai montenegrini dell’Iskra Danilovgrad, mentre alle 20 l’HB Torshavn (Far Oer) se la vedrà in Irlanda del Nord coi padroni di casa del Glentoran di Belfast.

Alle 20:30 sarà la volta di Coleraine (Irlanda del Nord)-La Fiorita (San Marino), mentre la sfida (originariamente in programma alle ore 21) tra i sammarinesi del Tre Penne e i kosovari del Gjilani è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un caso di positività al Coronavirus registrato tra i giocatori ospiti.

Il quadro si completerà dopodomani, quando alle ore 18 verrà recuperata la sfida Lincoln Red Imps (Gibilterra)-Prishtina (Kosovo), originariamente in programma lo scorso 18 agosto.

Tutte le partite sono in gara secca: le vincenti si qualificheranno al primo turno di qualificazione, in programma i prossimi 25, 26 e 27 agosto.

Il Milan, unico sodalizio italiano impegnato nelle qualificazioni (Roma e Napoli sono, infatti, già qualificate di diritto alla fase a gironi), entrerà in scena nel secondo turno, in programma il prossimo 17 settembre: per accedere alla fase a gruppi dovrà, quindi, superare tre turni (secondo turno, terzo turno e spareggi).