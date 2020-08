Voti, bonus, rammarico, gioia e volate fino all’ultima giornata. Questi sono soltanto pochi dettagli di quello che è il fantacalcio: gioco nella quale molti tifosi e appassionati tendono a non farne a meno quando è in procinto la nuova stagione del campionato di Serie A. Attorno a questo contesto ci sono diversi tipi di “fanta-allenatori”: da quello che considera lo scouting come fonte di vittoria fino a colui che vorrebbe tutti i fuoriclasse nella propria squadra. Tutto molto interessante, ma in termini di bilanci com’è andata? Per quanto concerne l’Atalanta, visti i 98 goal realizzati, assolutamente bene, soprattutto per quanto concerne l’esterno sinistro nerazzurro Robin Gosens.

Gosens premiato come miglior difensore – Attraverso la pagina Instagram di “sosfantacalcio”, è stato fatto il classico sondaggio di fine anno, nella quale i tifosi dovevano votare il miglior giocatore in base al ruolo che ricoprivano. Per quanto concerne la retroguardia (che conta anche i terzini), i dubbi sono stati molto pochi: Robin Gosens è risultato quello più eletto visto il suo grandissimo rendimento sulla fascia sinistra, tra goal e assist sempre impeccabili. Il post in questione recita sulla questione: “Robin Gosens, grazie ai vostri voti, ha vinto il premio di miglior difensore del fantacalcio 2019-2020”.