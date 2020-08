Georgina Rodriguez nuovo volto di Tiki Taka? La corte di Chiambretti, il patto con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez come Wanda Nara? Chiambretti la vuole a Tiki Taka. C’è grande movimento intorno alla trasmissione calcistica, ideata da Pierluigi Pardo e in onda sui canali Mediaset dal 2013. Recentemente, il telecronista ha annunciato di voler lasciare la conduzione del programma, al suo posto ci sarà Piero Chiambretti: “Tiki era un esperimento nato sette anni fa da un buco di palinsesto, dove si parlava di calcio ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Non è mica il recovery fund. Il programma era sopra la media di rete con uno share tra l’8 il 9% ma dopo tanti anni di conduzione ho sentito il bisogno di nuovi stimoli”. Sulla scia del successo di Tiki Taka negli ultimi anni anche grazie alla presenza scomoda di Wanda Nara, il nuovo conduttore ha tutta l’intenzione di trasformare la trasmissione sempre più in un rotocalco di gossip ed intrattenimento. Secondo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi “Piero Chiambretti sta corteggiando Georgina Rodriguez per averla in studio come ospite. E a lady Ronaldo, che ha partecipato al Festival di Sanremo, la tv italiana (sta valutando altre proposte) non dispiacerebbe anche se con il compagno ha un patto: non parlare di calcio. Anche lei dunque è sul mercato… tv”. La nuova edizione di Tiki Taka potrebbe quindi aprirsi con il botto, Cristiano Ronaldo permettendo.