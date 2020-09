Champions League, oggi tre gare degli spareggi, ultimo “scoglio” prima della fase finale a gruppi. Dopo i tre anticipi di ieri, che hanno visto il passaggio del turno degli ungheresi del Ferencvaros di Budapest (0-0 casalingo coi norvegesi del Molde, con la qualificazione conquistata grazie al 3-3 dell’andata in Scandinavia), degli ucraini della Dynamo Kiev allenati dall’esperto Mircea Lucescu (3-0 interno ai belgi del Gent, a bissare il successo per 2-1 conseguito all’andata in trasferta) e dei greci dell’Olympiakos Pireo (0-0 esterno coi ciprioti dell’Omonia Nicosia dopo il successo per 2-0 in Grecia), si disputano oggi altrettanti confronti, tutti con inizio alle ore 21 italiane.

A Salonicco, i greci del PAOK ospitano i russi del Krasnodar cercando di recuperare l’1-2 incassato in trasferta, mentre i cechi dello Slavia Praga fanno visita ai danesi del Midtjylland, partendo dallo 0-0 sul quale sono stati bloccati in casa nel confronto d’andata. Sembra un compito non certo arduo, invece, quello degli austriaci del Red Bull Salisburgo, che dopo il successo per 2-1 dell’andata fuori casa sono opposti alla Red Bull Arena agli israeliani del Maccabi Tel Aviv, in un confronto che si presenta come una mera formalità. Già qualificati alla fase a gironi i quattro sodalizi italiani: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio.