Champions League, stasera tre partite dell’andata dei play-off, ultimo turno prima della fase a gironi. Le sfide, tutte in programma alle ore 21 italiane, vedranno i greci dell’Olympiakos Pireo ospitare i ciprioti dell’Omonia Nicosia (che nel turno precedente hanno clamorosamente eliminato i più quotati serbi della Stella Rossa Belgrado), i norvegesi del Molde di scena in casa con gli ungheresi del Ferencvaros di Budapest e gli ucraini della Dinamo Kiev impegnati sul campo dei belgi del Genk. I tre confronti odierni vanno a completare il quadro dell’andata di questi play-off, apertosi ieri con altrettante partite, che hanno visto risultati a sorpresa: in primis, lo 0-0 casalingo dei cechi dello Slavia Praga al cospetto dei danesi del Midtjylland. Inattesa anche la sconfitta esterna per 2-1 dei greci del PAOK Salonicco sul campo dei russi del Krasnodar, mentre ha fatto appieno il suo dovere il Red Bull Salisburgo, “corsaro” col medesimo risultato di 2-1 in quel di Tel Aviv sugli israeliani del Maccabi. A differenza dei precedenti turni, strutturati in gare di sola andata, quest’ultima fase eliminatoria è basata sulla tradizionale doppia sfida andata-ritorno: i return match sono in programma, a campi invertiti, i prossimi 29 e 30 settembre. Già qualificate di diritto alla fase finale a gruppi le quattro italiane Juventus, Inter, Atalanta e Lazio.