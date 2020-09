EFL Cup in campo: Leicester-Arsenal

Il calcio inglese non si ferma mai. Oggi scende in campo la EFL Cup, con i sedicesimi di finale.

Il turno di oggi mette in scena un match davvero affascinante: Leicester-Arsenal. La squadra vincitrice strappa un pass per gli ottavi di finale.

Ci si aspetta una gara molto combattuta visti gli inizi sprint, in Premier League, delle rispettive compagini.

Da una parte c’è il Leicester, team allenato da Brendan Rodgers, che ha visto la sua stagione iniziare con un netto 0-3 in casa del West Brom (Castagne 56′, Vardy J 74′,84′) prima e uno spettacolare 4-2 in casa contro il Burnley ( Wood 10′, Barnes 20′, Pieters (AU) 50′, Justin 61′, Dunne 73′, Praet 79) poi.

7 goal in due partite, numeri che danno prova della straordinaria facilità con cui le “foxes” riescono ad arrivare in porta.

Dall’altra troviamo l’Arsenal, squadra allenata da Mikel Arteta, anch’essa vincitrice dei primi due match in Premier League: netto 0-3 in casa del Fulham (Lacazette 8′, Gabriel 49, Aubameyang 57′)prima e 2-1 interno col West Ham (Lacazette 25′, Antonio 45′, Nketiah 85′) poi.

5 gol in due partite per i “Gunners”, anch’essi mostrano una certa efficacia nel bucare le difese avversarie.

Possiamo, dunque, aspettarci un incontro ricco di goal e spettacolo, dove entrambe le compagini vorranno ottenere la vittoria.

L’appuntamento è stasera, ore 20:45, al King Power Stadium. Arbietrerà Peter Bankes (Eng).

Il match, inoltre, sarà visibile su Dazn in diretta streaming.