Hong Kong, trionfo dell’Eastern SC nella FA Cup. La Coppa di Hong Kong ha visto il successo (a sorpresa ma non troppo) dell’Eastern SC, che ha prevalso per 2-0 nell’atto conclusivo del maestoso Hong Kong Stadium al cospetto dell’R&F: le realizzazioni portano le firme del brasiliano Clayton al 49′ e dello spagnolo Everton Camargo al 78′. Delusione per l’R&F che, capolista in campionato, già sognava il “double” scudetto-Coppa, mentre l’Eastern iscrive per la quinta volta il proprio nome nell’albo d’oro del torneo (dopo quelle risalenti alle stagioni 1983-’84, 1992-’93, 1993-’94 e 2013-’14) succedendo al Kitchee. Il record di trionfi nella manifestazione appartiene al South China, con 10 titoli, seguito da Seiko (compagine scomparsa nel 1986) e Kitchee con 6 e dall’Eastern con 5.

La sfida tra Eastern e R&F si riproporrà in campionato il prossimo 11 ottobre, in casa dei primi: entrambe le compagini sono in corsa per la conquista dello “scudetto”, con l’R&F in vetta a quota 26 punti seguito dallo trio composto da Eastern, Kitchee e Lee Man a 22. La sconfitta in FA Cup potrebbe minare la sicurezza dell’R&F, che è atteso da ben tre scontri diretti nel volgere di pochi giorni, poiché il 1° ottobre ospiterà il Kitchee, il 5 ottobre farà visita al Lee Man e l’11 se la vedrà in trasferta con l’Eastern. Sostanzialmente, l’R&F rischia seriamente di passare dal “sogno” della doppietta campionato-Coppa all’incubo di una stagione con zero titoli.