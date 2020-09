Honk Kong Premier League, l’R&F allunga in vetta

Hong Kong Premier League, l’R&F allunga in vetta. Vincendo per 5-2 con l’Happy Valley, la capolista trae il massimo vantaggio dalla sconfitta 1-2 del Lee Man nello scontro diretto col Kitchee, portando a 4 lunghezze il margine sulle tre compagini posizionate a pari merito in seconda posizione: Lee Man, Eastern SC e Kitchee (ma con quest’ultima che ha disputato un incontro in più). Assai distanziato e ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo il Wofoo Tai Po, relegato in sesta posizione con soli nove punti all’attivo in nove incontri. Diversa, invece, la posizione del Kitchee, le cui speranze si basano sullo scontro diretto con l’R&F, in programma il prossimo 1° ottobre con inizio alle ore 9:00 italiane: un successo riaprirebbe il campionato, mentre un K.O. spianerebbe agli avversari la strada verso il loro primo titolo.

La particolarità dell’R&F (sigla di “Rich & Force“) è l’essere una società satellite dell’R&F Canton, sodalizio militante nella prima divisione cinese (Super League) e allenato dall’ex nazionale olandese Giovanni van Bronckhorst. A pochi giorni della “sfida della verità” R&F-Kitchee, la classifica della Premier League di Hong Kong è la seguente: R&F (11 partite) 26 punti, Lee Man (11), Eastern SC (11) e Kitchee (12) 22; Southern District (12) 19; Wofoo Tai Po (9) 9; Pegasus (9) e Happy Valley (11) 6; Yuen Long (9) e Honk Kong Rangers (9) 5.