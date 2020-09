Qualificazioni Euro 2021 femminile, le Azzurre vincono 5-0 in Bosnia-Erzegovina. Le ragazze del CT Milena Bertolini compiono appieno il loro dovere, tornando da Zenica con l’intera posta in palio, passando a condurre al 18′ con Aurora Galli, per poi rimpinguare il bottino con una tripletta di Cristiana Girelli (a segno al 39′, al 55′ su rigore e al 64′ ancora dagli 11 metri) e con l’acuto finale di Elena Linari all’87′. Una Cristiana Girelli scatenata, che tra i due penalty trasformati ne ha fallito un terzo, al 60′, respinto dall’estremo difensore slavo. I tre punti conquistati consentono all’Italia di mantenere la vetta della graduatoria a punteggio pieno (7 vittorie in altrettanti confronti) a pari punti con la Danimarca, vincitrice per 8-0 nella trasferta con Malta nell’altro confronto di questa giornata: la differenza reti, decisiva in caso di pari merito e di parità negli scontri diretti, vede le danesi nettamente in vantaggio, con un +41 contro il +22 delle Azzurre. Accedendo direttamente alla kermesse le vincitrici dei nove gironi eliminatori più le tre migliori classificate (con le restanti sei seconde a giorcarsi gli ultimi tre “pass” mediante i play-off), è molto probabile che ambedue le selezioni stacchino il biglietto “diretto” per la manisfestazione, in programma in Inghilterra dal 6 al 31 luglio 2022 (ma mantenendo la denominazione di Euro 2021).