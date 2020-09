Serie C, Eleven Sports: ufficializzati i prezzi e gli abbonamenti per la nuova stagione

Eleven Sports, la piattaforma online che ha sede nel Regno Unito, anche in questa stagione trasmetterà le gare del campionato di Serie C, compresi i playoff promozione e i playout, ma anche tutte le partite della Superlega, il campionato di Serie A di pallavolo maschile.

Finalmente sono stati ufficializzati i prezzi e gli abbonamenti per la nuova stagione ormai alla porte: anche per quest’anno ci sono due opzioni, ovvero quello mensile e quello annuale, che sono già disponibili sul sito ufficiale (elevensports.it).

Eleven Sports, i prezzi per la nuova stagione

L’abbonamento mensile per questa stagione costerà 7,90 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale costerà di listino 79,99 euro ma al momento viene offerto al prezzo di 69,99 euro; invece gli utenti già abbonati alla piattaforma nella scorsa stagione (una volta effettuato l’accesso) potranno invece visualizzare delle offerte: alcuni abbonati hanno diritto ad abbonarsi al prezzo di 59,99 euro, ma altri hanno segnalato sconti anche superiori. Eventuali ulteriori ribassi saranno riconosciuti ai possessori di “codici sconto” o scratch card.

Ricordiamo che il campionato di Serie C sarebbe dovuto partire il prossimo weekend, ma a causa dello sciopero dei calciatori (ufficializzato ieri pomeriggio), tranne revoca delle ultime ore, comincerà domenica 4 ottobre, mentre il campionato di pallavolo (Superlega) inizierà regolarmente domenica 27 settembre.