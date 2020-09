Super League svizzera: il Lugano inizia con una bella vittoria. Il sodalizio bianco-nero ha cominciato col piede giusto la nuova stagione di massima divisione, piegando per 2-1 il Lucerna fra le mura amiche del “Cornaredo“: portatisi su 2-0 grazie alle realizzazioni di Alexander Gerndt al 20′ e di Mattia Bottani al 32′, i luganesi hanno poi amministrato la contesa, incassando il 2-1 solamente al 92′, per via di una sfortunata autorete di Miroslav Covilo. Questa prima giornata di campionato ha visto rispettato il fattore campo: delle compagini impegnate in casa, l’unica a non far bottino pieno è stato il Basilea, clamorosamente fermato sul 2-2 dal neopromosso Vaduz. Per il resto, successi di Young Boys Berna (2-1 allo Zurigo), Losanna (2-1 al Servette Ginevra) e San Gallo (1-0 al Sion). Per quanto riguarda gli altri sodalizi ticinesi impegnati nei massimi campionati, da registrare il capitombolo 2-5 del Chiasso in quel di Sciaffusa alla prima giornata di Challenge League (seconda divisione) e la sconfitta casalinga per 1-3 del Bellinzona in casa con l’Etoile Carouge in Promotion League (cioè la Serie C elvetica, già giunta al settimo turno). Il prossimo turno di Super League vedrà il Lugano ospite dello Zurigo, nell’anticipo delle 19 di sabato 26 settembre: al medesimo orario, lo Young Boys sarà impegnato sul campo del Sion. Domenica 27 alle ore 16 verranno disputati i rimanenti confronti della giornata: Servette-Basilea, Vaduz-San Gallo e Lucerna-Losanna.