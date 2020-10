Hong Kong Premier League, il Kitchee vince ed è campione grazie allo 0-0 di Eastern SC-R&F. Imponendosi per 4-0 nel confronto con l’ormai demotivato fanalino di coda Happy Valley, il Kitchee conquista lo “scudetto” di Hong Kong, superando all’ultima giornata l’Eastern SC, bloccato sul nulla di fatto dall’R&F nello scontro diretto. Alla vigilia di quest’ultimo turno, infatti, l’Eastern SC (già vincitore della FA Cup proprio nella finale con l’R&F, piegato per 2-0 lo scorso 28 settembre) guidava la classifica con 18 punti, uno in più della coppia formata da Kitchee e R&F: una vittoria avrebbe comportato la conquista del campionato e, quindi, la “doppietta” scudetto-Coppa, mentre le speranze del Kitchee erano basate su una propria vittoria e su un pareggio nel concomitante scontro diretto tra le due rivali. Così è stato: passati a condurre al 36′ grazie allo spagnolo Manuel Gavilan, le “onde blu di Kowloon” hanno dilagato nella ripresa con lo scatenato brasiliano Wellingsson (a segno al 59′, al 63′ e al 65′), per un 4-0 che, in virtù del contemporaneo 0-0 tra Eastern SC e R&F, è valso il decimo “scudetto”, dopo un solo anno di astinenza, che va ad aggiungersi a quelli conquistati nel 1948-’49, 1949-’50, 1963-’64, 2010-’11, 2011-’12, 2013-’14, 2014-’15, 2016-’17 e 2017-’18.

Il decimo “scudetto”

L’albo d’oro del campionato di Hong Kong vede quale compagine maggiormente titolata il South China (ora militante in seconda divisione) con 41 “scudetti”, davanti al Kitchee con 10 e al Seiko (quest’ultimo sodalizio scomparso nel 1986) con 9. Cinque successi, invece, per l’Eastern SC e zero per l’R&F, club fondato nel 2016 quale filiale hongkonghese dell’omonimo club partecipante alla massima serie cinese (Super League) e con sede nella non lontana Canton. Nell’altro confronto di quest’ultima giornata, ininfluente successo per 4-0 del Lee Man sul Southern District, con reti dello spagnolo naturalizzato hongkonghese Tarres Paramo (al 1′) e del macaense Ka Hang Leong (a rete al 59′, al 74′ e al 77′).

CLASSIFICA FINALE DELLA PREMIER LEAGUE DI HONG KONG: Kitchee 20 punti; Eastern SC 19; R&F 18; Lee Man 16; Southern District 10; Happy Valley 1.